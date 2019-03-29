СМИ: Новороссийские врачи заклеили одноногому инвалиду разрез после операции скотчем

После операции пациента бросили в операционной, утверждает мужчина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новороссийске врачи Городской больницы №1 не стали зашивать инвалиду разрез после операции: они решили заклеить его скотчем, оставив в ране кусок марли. Об этом журналистам рассказал сам пациент Александр и его супруга.

Александр является инвалидом, потерял ногу, а после инсульта ограничен в движениях. 25 марта ему пришлось отправиться не небольшую операцию — удаление жировика. Все продлилось 15 минут, однако после операции мужчину оставили в операционной примерно на час. Когда его поместили в палату, под ним сломалась кровать, однако персонал это не беспокоило, пишет портал «Блокнот».

Из-за такого отношения Александр решил выписаться домой. Врач, который делал операцию, на это ответил: «хоть сейчас». Домой пациента доставляли на такси, но больше всего супругу потрясло не отношение медиков. Глубокая рана после операции оказалась не зашита, а лишь заклеена несколькими полосками скотча, утверждает женщина. Внутри была марля. Когда супруги стали распространять информацию о случившемся в социальных сетях, им позвонил заведующий, извинился и обещал прислать доктора.