Отборные слухи о лучших людях России

Только за одну неделю задержаны бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов и экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что Дворкович не вернется в Россию. — Силовики придут за главами госкорпораций. — ОНФ нашли замену. — Шнурову прочат карьеру министра. — Куйвашев недоволен депутатами Госдумы. — Тюменские чиновники потешаются над свердловским вице-губернатором. — Текслера учатся понимать по бровям. — За все ошибки челябинские бюрократы переводят вину на Дубровского. — Стоимость мегаобъекта к ШОС выросла в два раза. — Единственный губернатор-женщина России в восторге от Instagram. — Богданов держит в секрете нового заместителя… — «Свидетели Иеговы» уезжают из Сургута. — Мэр из ХМАО потерял полмиллиарда из-за конфликта с округом. — Глава Ямала провел ревизию, пока его зам была в командировке… — Курентзиса напрягают два пермяка. — Продюссера Фадеева ждут в любимом детдоме курганского губернатора. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

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Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Силовики придут за главами госкорпораций

Сплетники утверждают, что в ходе новой волны борьбы с коррупционерами под прицелом окажутся руководители госкорпораций. В последних задержаниях слухмейкеры уже обнаружили определенную логику: сначала силовики пришли за экс-министром федерального правительства Михаилом Абызовым, затем — за бывшим губернатором Хабаровского края Виктором Ишаевым. Теперь, поговаривают, наручники могут защелкнуться на ком-то из глав госкомпаний и действующих руководителей регионов. Это объясняют тем, что борьба с пороком ведется на всех уровнях власти без исключения.

Дворкович не вернется в Россию

Антон Белицкий © URA.RU

По слухам, бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович, находящийся в зарубежной поездке, не вернется в Россию. Злые языки утверждают, что бывший высокопоставленный чиновник якобы тоже находится в разработке правоохранительных органов. Его называют человеком, близким к арестованному на этой неделе экс-министру Михаилу Абызову.

Говорили, что Абызов прилетел в Россию из Италии, чтобы отметить день рождения Дворковича. Однако позднее это опровергли — Дворкович несколько дней назад принял участие в мероприятиях, связанных с чемпионатом по шахматам малых стран Европы в Сан-Марино. Теперь на родине он, похоже, не появится.

КПРФ ищет деньги

По слухам, перед региональными отделениями КПРФ поставлена задача активизировать поиск партийных спонсоров. Не секрет, что партия уже давно нуждается в финансировании и всячески пытается привлечь в свои ряды коммерсантов. Поговаривают, что от высших партийных боссов регионалы получили четкую установку — искать тех, кто готов уже в ближайшее время встать под их знамена.

ОНФ нашли замену

Владимир Андреев © URA.RU

Злые языки утверждают, что на смену Общероссийскому народному фронту (ОНФ) уже в недалеком будущем может прийти новая организация. По слухам, ОНФ в своем нынешнем виде исчерпал себя и больше не воспринимается россиянами как защитник их интересов. Говорят, что в новую структуру не будут принимать чиновников. Ставку решено делать на общественных деятелей, ученых, спортсменов, которые не являются «рупорами власти», но готовы к конструктивной работе. Слухачи признают, что в любом случае эта ниша на общественном поле пустой точно не останется.

Шнурову прочат карьеру министра

Анна Майорова © URA.RU

Поговаривают, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, заявивший о намерении провести в этом году прощальный гастрольный тур, намерен уйти в политику. В числе очевидных преимуществ музыканта — его высокая узнаваемость и очевидная «народность». Именно с намерением сделать политическую карьеру слухмейкеры связывают включение Шнурова в совет по культуре при Госдуме и уже прозвучавшее громкое заявление исполнителя о желании упразднить Министерство культуры. Говорят, что фронтмену «Ленинграда» вполне могут предложить пост.

В регионах станет больше борцов с коррупцией

По слухам, при региональных администрациях будут усилены службы собственной безопасности. Эту меру связывают с нарастающей в стране борьбой с коррупцией. Рассказывают, что в подразделениях, которые должны выявлять коррупционеров в рядах чиновников, значительно расширят штаты. Судя по всему, уже в ближайшее время начнется набор новых сотрудников — ставку традиционно решили делать на силовиков с богатым опытом работы. Таким образом главы регионов хотят продемонстрировать, что находятся не в стороне от всеобщего тренда.

Слухи Свердловской области

Куйвашев недоволен депутатами Госдумы

Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, говорят, недоволен результативностью депутатов Госдумы, с которыми он на уходящей неделе встречался за закрытыми дверями. Парламентарии, по мысли главы региона, излишне много занимаются самопиаром, используя для этого слишком уж болезненные проблемы на территории области, а также ищут собственный интерес во всех вопросах. При этом никакого особого эффекта по привлечению федеральных средств в область губернатор не видит. Скорее, наоборот, депутаты пытаются приписать себе заслуги губернатора и профильных свердловских министров, занимающихся приводом денег в регион. В этой связи Куйвашев, утверждают в окружении, подумывает на следующей встрече поставить депутатам в пример их же коллег от Татарстана, а также на всякий случай предупредить, что новых кандидатов в депутаты Госдумы к следующим выборам в регионе очень легко подберут.

Бидонько заставил Куйвашева сомневаться в своей преданности

Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько во время поездки в Серов с экс-биатлонистом Антоном Шипулиным допустил досадную ошибку, которая наверняка приведет к потере политических очков. По словам источников «URA.RU», всем присутствующим он передал привет от нового главы Оренбургской области Дениса Паслера — бывшего премьера Свердловской области. «Зная о сложных отношениях Паслера с губернатором Евгением Куйвашевым, половина зала окаменела от неожиданности. А другая половина, наоборот, зааплодировала. Что интересно, камеры запечатлели, кто обрадовался словам Бидонько», — сообщил инсайдер агентству.

Чиновники советуются с журналистами после новых решений Куйвашева

Высокое значение СМИ в политике региона продемонстрировало недавнее назначение тюменского депутата Олега Чемезова вице-губернатором Свердловской области. Если верить слухам, многие высокопоставленные чиновники не поняли подоплеки кадрового решения и попросили у знакомых руководителей изданий при случае узнать, какие конкретно сферы отходят новому заместителю главы региона.

Альшевских намерен набрать очки на запросах в федеральные министерства

Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Андрей Альшевских активно отправляет запросы федеральное правительство — последнее время, как заметили слухмейкеры, они все чаще связаны с мусорной реформой. В этой связи наблюдатели в самом правительстве сделали вывод, что парламентарий решил активнее светиться на федеральном уровне, уловив тренд на масштабные перемены в губернаторском корпусе, которые, согласно прогнозам, продолжатся. На какое место планирует тем самым попасть Альшевских, источники умалчивают, но утверждают, что настрой у депутата самый решительный, а потому письменная «бомбардировка» федерального правительства продолжится.

Бидонько попал во влиятельную группу — там сплошной праздник

Говорят, вице-губернатор Сергей Бидонько одержал важную аппаратную победу. По распоряжению губернатора чиновник возглавил группу по проведению праздничных и юбилейных дат, что, как утверждают наблюдатели, позволит ему плотно присутствовать в повестке и напрягать различные ведомства под серьезным предлогом. Если чиновники могли поиграть на поле узких хозяйственных вопросов, где они понимают больше и глубже, чем вице-губернатор, то с праздниками, которые готовятся к определенным срокам, никто шутить не посмеет.

Салихов расстроился, потеряв единственный практический функционал

Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-губернатор Азат Салихов, говорят, продолжает терять позиции. Приход нового вице-губернатора Олега Чемезова привел к резкому перераспределению полномочий. И если в паблик Салихов выдает мысль о том, что давно ждал избавления от этих полномочий, то в кулуарах, говорят, грустит по поводу потери единственного по-настоящему практического функционала. Еще больше его расстраивает, что глава региона передал полномочия на фоне маячившей угрозы срыва подачи областной заявки в соответствующую федеральную программу, которая позволит реализовать проект «Умный город».

Тюменские чиновники потешаются над свердловским правительством

Николай Бастриков © URA.RU

Среди екатеринбуржских чиновников разного уровня после перехода известного тюменского бизнесмена и депутата Олега Чемезова на должность замгубернатора Свердловской области на этой неделе родилась злая шутка. В курилках посмеиваются, говоря, что свердловским чиновникам хороший психиатр давно был необходим, намекая на медицинскую специальность нового зама Куйвашева и на непрекращающиеся войны среди уральских элит.

Асбестовские депутаты перехитрили вице-губернатора Бидонько

Дума Асбеста, уверены слухмейкеры, разыграет самую невыгодную для областной власти карту, которой изначально опасались опытные аппаратчики. Интриганы уверены, что мириться депутаты не намерены, но чтобы обладминистрация не смогла их окончательно разогнать до конца полномочий — станут, скрипя зубами, собираться раз в три месяца. Это позволит обнулять накапливающийся трехмесячный срок, после которого думу можно было бы распустить. Так народные избранники, считают слухачи, отвечают вице-губернатору Сергею Бидонько на угрозу по поводу того, что разогнанная дума по закону закрывает присутствовавшим в ней депутатам возможность участвовать в новых выборах.

Куратор северных мэров едва не нажил себе политического врага. Или нажил?

Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Северного управленческого округа Свердловской области Евгений Преин едва не нажил себе мощного политического врага. На встрече общественной организации «Гражданская позиция северян» с кандидатом в Госдуму от Серовского округа Антоном Шипулиным в прошлую субботу, 23 марта, тот выступал модератором. Представляя собравшихся перед хозяевами территории гостей, он упомянул и самого биатлониста, и вице-губернатора Сергея Бидонько, и главу исполкома свердловской «Единой России» Дмитрия Жукова, но как-то совсем упустил из вида секретаря реготделения партии — Виктора Шептия, потом вдруг вспомнил про того и сказал — «Ну, и Виктор Шептий». Глупую ситуацию превратили в шутку, но опытные аппаратчики уверены, что она еще аукнется Преину.

Вокруг Куземки в мэрии Екатеринбурга возникло три группы

Марина Молдавская © URA.RU

Чиновники в силу служебных обязанностей взаимодействующие с советником главы Екатеринбурга Екатериной Куземкой, говорят, разделились на три лагеря. Первый — лоялисты, которые присягнули новой чиновнице сразу же, как только четко поняли объемы ее влияния и безграничный функционал. Второй — сохраняющие нейтралитет и ищущие конструктивного рабочего диалога с Куземкой, но пока не готовые признать ее «хозяйкой мэрии». Третьи — маленькая группа, настроенная остро негативно по отношению к советнице и обдумывающая план саботирования работы главы и его ближайших подчиненных.

Иванов может испортить областной власти всю «малину» с медиареформой

Александр Мамаев © URA.RU

Внезапное влияние на реформирование областного медиахолдинга может оказать крайне неожиданный персонаж. Экс-директор департамента информационной политики региона Александр Иванов все еще возглавляет совет директоров «Областного телевидения» (ОТВ), которое вместе с еще четырьмя каналами могут объединить под одной управляющей компанией, которую возглавит «царица медиа» Элеонора Расулова. Этот факт, опасаются отдельные чиновники, может повлиять на все «расклады», которые сегодня главным инициаторам медиареформы кажутся предельно понятными и реализуемыми. Теперь, говорят слухачи, можно отсчитывать срок, когда Иванова вежливо попросят освободить должность.

«Подносчик факсов» возвращается

В администрации Екатеринбурга совсем скоро должен появиться новый пресс-секретарь — после отставок Анатолия Карманова (пресс-секретарь администрации) и Алены Земляниковой (пресс-секретаря гордумы), о которых писало «URA.RU». По данным «URA.RU», на этом месте мог снова оказаться бывший пресс-секретарь мэрии Денис Суроруков, чья кандидатура рассматривалась. В связи с этим по коридорам мэрии ходил слух: «подносчик факсов» возвращается (такое прозвище, напомним, Сухорукову дали екатеринбургские журналисты за его привычку отвечать на любой запрос фразой «пришлите запрос факсом»). Впрочем, решение было принято, разумеется, не в его пользу.

Сухоруков «проводил совещания» даже в 7 утра

В связи со слухом о возможном возвращении Дениса Сухорукова на должность пресс-секретаря мэрии журналисты Екатеринбурга вспоминают еще одну забавную историю, связанную с ним. Уже после эпопеи с «факсами», когда Сухоруков немного освоился в должности, он научился оперативно отвечать журналистам на их звонки с помощью СМС. Правда, очень часто в них было написано «У меня совещание». Ради эксперимента ему однажды позвонили в 7 утра. Сухоруков, как водится, сбросил звонок и прислал неизменное: «У меня совещание».

«Город ФМ» избавился от наследия и прихотей Тунгусова

Наталья Чернохатова © URA.RU

Администрация Екатеринбурга избавилась от еще одного наследия бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова. Говорят, что из эфира муниципальной радиостанции «Город ФМ» пропало «излишнее ретро». Под это понятие здесь теперь подпадают не хиты 60-70-х годов, которые так любил экс-чиновник, а лишь композиции не старше конца 90-х. Такое требование к программированию якобы озвучила новый директор «Город ФМ» Инна Боева. Сама медиаменеджер пока недоступна для объяснений — по данным слухмейкеров, «готовит новые поводы для удивления».

Глава департамента связи сорвал программу по переходу на цифровое ТВ

В Свердловской области уже несколько месяцев ходят слухи о возможной отставке главы департамента информатизации и связи Юрия Гущина, и чиновник, похоже, сам делает все, чтобы они подтвердились. По данным источников, у руководства области снова возникли вопросы к Гущину из-за крайне печальной статистики по обеспечению социально незащищенных слоев населения цифровыми приставками для ТВ. «На это было выделено 200 млн рублей, а собрано всего 20 заявок», — поделился инсайдер «URA.RU».

Полянин становится неудобным даже для священнослужителей

Владимир Жабриков © URA.RU

Главред областной газеты Дмитрий Полянин превратился в настолько токсичную фигуру, что рискует потерять расположение митрополита Кирилла и прочих представителей РПЦ, которым пока еще пользуется. Говорят, священнослужители очень негативно восприняли публикацию Полянина на его странице в Facebook от имени участников Екатеринбургского отделения Всемирного русского народного собора, озаглавленную «К 300-летию Екатеринбурга соборяне предложили возвести храм-памятник». Главная опаска служителей церкви состоит в том, что Полянин сегодня крайне негативно воспринимается во властных и деловых кругах, а потому любое его вмешательство в и без того непростую тему строительства собора Святой Екатерины имеет шансы еще сильнее обострить тему.

Свердловский медиахолдинг превратят в «пригламуренное» СМИ

Создание свердловского областного медиахолдинга может затормозиться по, казалось бы, совершенно несущественной причине — среди руководителей медиаструктур в регионе становится слишком много женщин. Наблюдатели говорят, что высокопоставленные чиновники видят в этом проблему: «Стратегически важной отрасли это грозит тем, что телевидение в области станет слишком „пригламуренным“, а о политике забудут или отведут ей в эфире третьи роли».

Полянину нашли новое место работы

Глава свердловского союза журналистов Александр Левин нашел новое место работы для главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина. По слухам, Левин предложил перевести руководителя печатного издания на должность советника губернатора Свердловской области. «Правда, ради этого придется лишить работы нынешнего советника Николая Тимофеева (кстати, бывшего главреда ОГ). Но решение крайне важно, ведь именно неопределенность с будущим трудоустройством Полянина тормозила процесс его увольнения из газеты», — сказал слухмейкер.

Кто будет строить вторую ветку метро в Екатеринбурге кроме людей Тунгусова?

Владимир Жабриков © URA.RU

Наблюдатели отмечают странное и продолжительное молчание по поводу строительства новой ветки метро, на которую уже в следующем году планируется направить 14,5 млрд рублей. Слухачи уверены, что подряды на стройку точно не получат метростроевцы, близкие к бывшему вице-губернатору Владимиру Тунгусову — компания, которую возглавляет Юрий Дозорец, по всей видимости, останется не у дел. В этой связи у интриганов родилось предположение, что подряды возьмут метростроевцы из Казани — те уже зарекомендовали себя на московской протяжке подземных путепроводов, а потому якобы рекомендованы руководству Свердловской области.

Слухи Челябинской области

Кто консультирует Текслера?

Вадим Ахметов © URA.RU

Стиль работы нового руководителя области Алексея Текслера все еще держит в напряжении правительство области. Кое-кого нервирует, что начальник не предупреждает о своих планах, резко меняет маршруты в поездках. Словно проверяет своих подчиненных на прочность, как они справятся в экстренных условиях. В СМИ это выглядит довольно эффектно.

Слухи о том, кто консультирует Текслера, ходят самые разные. Одни говорят, что он прислушивается к советам своей супруги Ирины Текслер, которая имеет опыт работы в журналистике. Другие уверяют, что врио губернатора следует вводным, полученным из Москвы. Третьи считают, что это его собственный стиль, к которому надо привыкать.

Текслера учатся понимать по бровям

Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве области те, кто уже не раз встретился тет-а-тет с врио губернатора Алексеем Текслером, пытаются выстроить алгоритм общения с новым руководителем. По слухам, Текслер задает короткие вопросы, и ему требуются ответы очень конкретные. Без ненужных рассуждений. Тем более что перед встречей Текслер успевает подготовиться, прочесть все нужные справки и отчеты по сферам, о которых пойдет речь. Угадать по выражению лица, устраивают ответы нового начальника или нет, сложно. Самые чуткие все же замечают, как иной раз сдвигаются брови руководителя, если ответ затягивается. Но пока Алесей Текслер непонятен абсолютному большинству подчиненных.

За все ошибки чиновники переводят вину на Дубровского…

Общаются не только с Текслером, но и с его неофициальным помощником Виктором Маминым. Мамин, по слухам, очень вежливо указывает на некоторые косяки в документах. Причем указывает тем, кто был грешен подобным и при прежнем руководителе области Борисе Дубровском, за что постоянно получал «втыки» от начальства. Рассказывают, что теперь эти же чиновники пытаются свалить все на Дубровского: мол, при нем так было. Но сейчас, при новом начальстве, конечно же, будет иначе. Не факт, что Мамину, да и Текслеру это нравится.

… хотя и получили от него премии

Между тем Борис Дубровский перед своей отставкой успел позаботиться о своих подчиненных. Говорят, что перед тем, как лететь в Москву, он подписал документы о премировании подчиненных. Болтают, что Дубровский остался верен традициями своих предшественников: так делали и Петр Сумин, и Михаил Юревич. Из чего все делают вывод, что бывший губернатор был готов к отставке, раз подписал документы.

В приемной сменится руководитель

Вадим Ахметов © URA.RU

Пока еще нет ясности по смене кадров в правительстве. Но все единодушно сходятся на том, что Алексей Текслер сменит руководителя губернаторской приемной. Пока начальник секретариата Светлана Мамонова продолжает работать в статусе «и.о.» Примечательно, что Мамонова заведует секретариатом почти восемь лет. Она пришла сюда вместе с Михаилом Юревичем, из мэрии Челябинска. После ухода Юревича Дубровский оставил ее на приемной, хотя ему настоятельно советовали сменить руководителя секретариата. Но Текслер, по слухам, отдаст эту ставку своему человеку.

К Тефтелеву стало опасно ходить

Говорят, что после смены власти поток посетителей и. о. вице-губернатора Евгению Тефтелеву резко уменьшился. Если быть точнее, то его подчиненные, а также члены правительства общаются с Тефтелевым как прежде, в рабочем режиме. Но почти не стало «ходоков». Ни для кого не секрет, что Тефтелев при прежнем руководителе Борисе Дубровском был этаким «серым кардиналом». Кроме того, он отвечал и за выборы в райсоветы, поэтому нередко к нему заглядывали на чай челябинские депутаты. Теперь, когда от выборов Тефтелева отодвинули, да и перспективы его не очень понятны, гостей в кабинете стало меньше. Даже говорят, что, мол, ходить не рекомендуется, чтобы лишний раз «не светиться». Слишком «токсичным» стал Тефтелев.

Кто сменит Тефтелева?..

В целом же в резиденции считают, что если Евгения Тефтелева отправят в отставку, то его функционал отдадут Виктору Мамину, который пока занимает скромный кабинет. В пользу таких перспектив говорит тот факт, что Мамина особо интересуют управление делами и минимущество, за которые сейчас отвечает Тефтелев. Но так как сейчас приводят в порядок кабинет рядом с апартаментами Тефтелева, то в резиденции начинают сомневаться, что именно эту ставку предложат Мамину. Мол, зачем обустраивать новый кабинет, если освободятся площади после ухода Тефтелева? Сам же он внешне бодр и спокоен.

…но уже точно: вместе с ним уйдет Харина

Вадим Ахметов © URA.RU

А еще в резиденции говорят, что если уйдет (или его «уйдут») Евгений Тефтелев, то правительство покинет и Ирина Харина, работающая сейчас в статусе и. о. первого замминистра экологии региона. Ни для кого не секрет, что Харина креатура Тефтелева. Это и удерживало Харину в должности, несмотря на некоторые проблемы, связанные с ней, особенно в «мусорных» вопросах. Поэтому никто не удивится ее уходу.

Гехт останется до сентября

Ирину Гехт не будут отзывать с поста сенатора от исполнительной власти, как это было с Русланом Гаттаровым, когда область возглавил Борис Дубровский. Гехт спокойно проработает в Совете Федерации до выборов губернатора, тем более что она на хорошем счету у Валентины Матвиенко. Сама она откровенно не скрывала своей радости по поводу отставки Дубровского. После того, как Алексея Текслера представили элитам, сенатор охотно говорила журналистам, в каком ужасном состоянии регион, хотя претензии к бывшему губернатору были серьезные, но точно не связаны с положением дел в области. Позабавило, что Гехт назвала Алексея Текслера Олегом Текслером.

Шаль стал выбегать к дольщикам

Вадим Ахметов © URA.RU

И.о. вице-губернатора Сергей Шаль, отвечающий за строительство, стал сам выходить к обманутым дольщикам, которые продолжают идти в резиденцию. Говорят, что такое указание он получил от своего нового шефа Алексея Текслера. Указание состоит в том, что с людьми надо общаться, а не ограничиваться обычными совещаниями или ранее запланированными встречами. Болтают, что Шаль постоянно находится в боевой готовности, чтобы в любой момент выскочить на улицу, если к резиденции в очередной раз придут дольщики. С особым трепетом он ждет, когда до резиденции доберутся дольщики из Копейска. Болтают, что Сергей Шаль и и. о. министра Виктор Тупикин как-то связаны с этой историей.

Елистратова сменят на Котову

Вадим Ахметов © URA.RU

Всех по-прежнему волнует вопрос, оставят ли мэра Челябинска Владимира Елистратова на посту до выборов губернатора или заставят уйти раньше. Обсуждается, что такая отставка может произойти в августе. Уже говорят, врио главы города назначат первого вице-мэра Наталью Котову. Якобы на той встрече, которую Алексей Текслер проводил в мэрии, врио губернатора выделил именно ее. На все вопросы по своим сферам Котова отвечала четко, демонстрировала знание дел и погруженность. Да и то, что Наталья Котова «железная леди», видно каждому. Особенно на фоне Владимира Елистратова.

Мэр Магнитогорска понравился Текслеру

Кстати, мэр Магнитогорска Сергей Бердников, по слухам, заслужил расположение врио губернатора Алексея Текслера. «Они как-то совпали по типажам», — судачат сплетники. Мол, Бердников, не любит лишней болтовни. Самое главное, мэр Магнитогорска быстро реагирует на запросы — чего не хватает его челябинскому коллеге Владимиру Елистратову. И, наконец, Магнитогорск, не в пример Челябинску, выглядит сейчас чище и благоустроенней.

В правительстве не заполняются вакансии

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что в правительстве области «подвис» вопрос с целым рядом назначений второго и даже третьего уровней. Речь идет о тех назначениях, которые притормаживали, пока не будет ясности с Борисом Дубровским — получит ли он поддержку Кремля под выборы. Так как не было ясности с этим вопросом, то и другие вопросы отложили на потом. К примеру, до сих пор вакантна ставка первого замминистра экономического развития региона, которую занимал Антон Бахаев, ныне находящийся под домашним арестом. Что касается этой ставки, то сначала тему тормозили силовики, отклоняя те или иные кандидатуры. Потом уже было не до минэкономразвития.

Такая же история с назначением на пост руководителя областного госучреждения «Особо охраняемые природные территории», эту ставку прочили ректору Южно-Уральского аграрного госуниверситета Виктору Литовченко. Но и этот вопрос отложили, до тех пор пока Дубровский не получит отмашки на выборах. Теперь и с Литовченко нет ясности. Все ждут, когда врио губернатора погрузится в эти дела.

Стоимость мегаобъекта к ШОС выросла в два раза

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что перед самой отставкой Бориса Дубровского стало известно, что стоимость общественно-делового центра на реке Миасс в Челябинске, который возводят к саммитам ШОС и БРИКС, обойдется не в 9 млрд рублей, а в 18 млрд. Якобы это стало понятно по результатам госэкспертизы. По слухам, чиновники чуть не впали в шок. Где взять такие деньги, если еще и инвесторов нет? Хотя турки, те, что строят новое здание аэропорта, готовы вложиться, но решения еще нет. На фоне слухов, что саммиты перенесут в Екатеринбург, опасения челябинцев усилились. Хотя в резиденции болтают, что врио губернатора Алексей Текслер после встречи с вице-премьером РФ Виталием Мутко отзвонился из Москвы своему заместителю Сергею Шалю. После чего Шаль срочно собрал рабочую группу по подготовке к саммитам и потребовал ускориться, со словами: «Никто ничего отменять не будет!»

Арестант Бахаев молчит

Что касается Антона Бахаева, обвиняемого в хищении средств на российско-казахстанском форуме, то ситуация с ним не меняется. Ранее он отказался от своих прежних показаний, когда признал вину, но потом заявил о самооговоре. Этой версии и придерживается до сих пор. Не признает своей вины и депутат Центрального райсовета Челябинска, владелец рекламных групп «Элефант» Михаил Смирнов. Зато не меняются показания не в пользу Бахаева экс-директора Агентства международного сотрудничества Ольги Алейниковой, которая сразу стала сотрудничать со следствием. По слухам, после смены власти в регионе Бахаев рассчитывал, что это как-то повлияет на его историю и облегчит участь экс-чиновника, но силовики не собираются отступать.

Будущие банкроты обсудили заговор в ресторане

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что в Магнитогорске, в ресторане «Инжир», видели бывших менеджеров «Челябэнергосбыта («ЧЭС»), в отношении которого в челябинском арбитраже запущен процесс банкротства. Собирались сбытовики — то, что довели фирму до финансового краха. Кто-то работает в «МРСК Урала», а кто-то все еще числится в «Челябэнергосбыте». Во главе компании заметили экс-директора «ЧЭС» Андрея Красикова. Болтают, что Красиков выступил с пламенной речью. Мол, акционер «Челябэнергосбыта» Марк Лейвиков и его соратники сейчас работают над тем, чтобы «Фортум» не получил статус гарантирующего поставщика. Летом прошлого года этот статус отозвали у «ЧЭС», и Минэнерго РФ в марте проводило новый конкурс. Приняли только одну заявку «Фортума», так как она соответствовала всем требованиям. Уже все на стадии последних согласований.

Так вот, Красиков уверяет, что Лейвиков делает все, чтобы заявку признали недействительной. То ли подсунут какие-то ненужные бумаги, то ли нужные бумаги вытащат. И тогда, мол, Минэнерго объявит новый конкурс, в котором победит компания, близкая к «ЧЭС». Болтают, что ресторанную сходку даже снимали на видео.

На ЧМЗ будут бороться инвалиды

Вадим Ахметов © URA.RU

Похоже, особенно жесткими будут выборы депутатов Металлургического райсовета Челябинска. Считалось, что муниципалитет поделили между собой депутаты Госдумы Владимир Бурматов и Андрей Барышев. Однако все большую активность проявляет председатель районного общества инвалидов Владимир Корнев. Говорят, что это не нравится даже некоторым членам его организации. Воспользовавшись такими настроениями, депутат райсовета Юрий Панов, помощник Бурматова, начал создавать параллельное общество инвалидов. Более того, его активистов планируется выставить против кандидатов Корнева.

Резников поругался с коллегами из-за земли

Депутат гордумы Челябинска Сергей Резников поругался с коллегами. На заседании одной из комиссий, говорят народные избранники, он попросил согласовать строительство коммерческого объекта рядом со спортшколой «Сигнал» в Ленинском районе. Депутаты Владимир Бодров и Александр Павлюченко объяснили ему, что законно он участок получить не может. Дескать, земля не переведена в нужную категорию, поэтому потом придется сносить объект по решению суда. Однако Резников решил, что они специально выступают против него, и поругался с коллегами.

У Шмидта проблема с людьми

Олег Черных © URA.RU

Неожиданная проблема вскрылась на первом заседании оргкомитета по подготовке к праймериз «Единой России» по выборам кандидатов в райсоветы Челябинска. На мероприятии обсуждалось формирование счетных комиссий. В их состав должны входить только члены участковых избирательных комиссий и их кадрового резерва, являющиеся представителями партии. У вице-спикера гордумы Андрея Шмидта нет достаточно людей в кадровом резерве. Непонятно, как он будет формировать в своих округах счетные комиссии, ключевые структуры праймериз. А вносить изменения в состав кадрового резерва можно только два раза в год. И до праймериз сделать это невозможно.

Поликарпов объединился с Барышевым

Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Курчатовского райсовета Валерий Поликарпов заключил предвыборный союз с депутатом Госдумы Андреем Барышевым. Он сдал часть помещений своего ООО «ПЖРЭО Курчатовского района» движению Барышева «Соцгород», они совместно организуют субботники. Взамен Поликарпов получил одобрение для агитации за близкого себе коммунальщика Евгения Давыденко в округе, который сейчас занимает Илья Сандаков. Барышев и Поликарпов также намерены помогать кандидату, который выдвинется против вице-спикера гордумы Ильи Мительмана.

На Фалейчика вылили компромат

Не успели в Копейске назначить бывшего замминистра строительства области Андрея Фалейчика врио мэра, как недоброжелатели начали раскидывать против него слухи. Например, рассказывают, что чиновник специально ввел в городе режим «Чрезвычайной ситуации» из-за непрекращающихся эндогенных пожаров в Старокамышинске, чтобы можно было выделить деньги на его тушение без тендера собственной фирме. Те якобы нарушили технологию и вместо так называемого «глиняного замка» просто заваливали очаги отсевом, щебнем и песком. Дескать, это в разы дешевле и по времени, и по трудозатратам, правда, не эффективно и пожары вновь возникнут.

В ЧелГУ готовятся к войне ректоров…

Вадим Ахметов © URA.RU

Диана Циринг, проигравшая декану физического факультета Сергею Таскаеву выборы ректора Челябинского госуниверситета, оказывается, до лета будет продолжать руководить вузом. Она избрана на 5-летний срок полномочий и должна отработать его целиком. В ЧелГУ опасаются, что это время Диана Циринг может использовать для дискредитации Сергея Таскаева, поскольку результаты выборов ректора еще должны утвердить в Министерстве науки и высшего образования РФ.

… Таскаев войны не хочет

В окружении Сергея Таскаева говорят, что сам он войны с Дианой Циринг не хочет. Он считает ее блестящей ученой, которая получает множество грантов на исследования, и готов поддержать свою соперницу по выборам, если она готова сосредоточиться на науке, а не строить козни.

Слухи Тюменской области

Тюменский депутат много раз пытался вернуться на госслужбу. Попытка удалась

Николай Бастриков © URA.RU

Олег Чемезов, перешедший из тюменских депутатов в правительство Свердловской области, не раз пытался занять место на госслужбе, с которого якобы ушел под давлением. Мечту о работе в правительстве исполнил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Источники предполагают, что причин таких перемен может быть две: либо проблема Чемезова, не дававшая ему все эти годы зайти в правительство региона, решилась, либо у Куйвашева очень серьезный авторитет, способный отразить нападки на Чемезова.

«Диссернет» заинтересовался работой Вагина

Владимир Жабриков © URA.RU

Болтают, что начальник УМВД России по городу Тюмени Петр Вагин защитил диссертацию. Коллеги силовика поражаются — как же так ему удалось сохранить в тайне длительную работу над научным трудом «без отрыва от производства», при этом продолжая свою нелегкую службу и параллельно готовясь к конкурсу «Лидеры России».

Слухачи болтают, что сфера научных интересов Петра Вагина лежит в области этнической преступности. И, если верить слухам, вольное сетевое сообщество «Диссернет» ждет официальной информации ВАК, чтобы сразу ознакомиться с диссертацией силовика.

Приемная у депутатов есть, а приема граждан — нет

Тюменские депутаты, не успев занять места в гордуме, совершенно расслабились, считают слухмейкеры. Так, на ул. Урицкого, 44 приемные отделения четырех избранных законотворцев оказались им не нужны. «Время на встречу с избирателями Евгений Бакро и Сергей Плесовских находят крайне мало. Не больше часа в приемные дни», — отмечают инсайдеры. А приемные Юрия Дранчука и Владимир Гороховцева и вовсе не открывались с начала созыва. «Хорошо пристроились: вывесок и приёмных часов нет. А зачем встречаться с избирателями, если их проблемы и наказы можно прикрыть проектными и одобренными мероприятиями», — смеются горожане. Как обстоят дела на самом деле, остается только гадать.

Народный фронт в Тюмени не оправдывает надежд

В кругах общественников судачат, что тюменский ОНФ ожидает большая кадровая чистка. Для сменившегося в конце прошлого года федерального руководства «Народного фронта» выборочная проверка региональных отделений якобы показала, что руководство тюменского фронта засветилось в ряде коррупционных схем, связанных с бюджетными деньгами — то есть именно в том, с чем призвано бороться президентское движение.

Особо рьяные представители внутренней оппозиции в организации говорят о планируемой стопроцентной смене тюменского руководства ОНФ и полной перезагрузки работы организации.

В администрации Ярковского района идет борьба за власть

В Ярковском районе развернулась «война» за кресло главы администрации. По рассказам слухачей, на него претендуют сразу двое — исполняющая обязанности главы Любовь Полякова, которая с отчетом успела съездить к губернатору Тюменской области Александру Моору, и Иван Марьин, недавно вернувший себе должность первого заместителя главы в районе. Местные жители Полякову якобы называют слишком строгой, а Марьина — мягкотелым. И пытаются продвинуть в администрацию общественников, которые, по их мнению, более продуктивны.

Главу тюменской УК обвинили в нечестном использовании средств жильцов

Собственники тюменских домов, которые обслуживает УК «Меркурий», в замешательстве. Якобы двери, купленные за их счет для общего пользования, были установлены в квартире Ирины Реш — главы УК. Жильцы, возмущенные наглостью коммунальщиков, попытались сменить управляющую компанию, но сделать это не удалось. Если верить слухам, Реш ни после переговоров, ни через государственную жилищную инспекцию не захотела отдавать необходимые документы. Так ли это, остается только гадать.

Слухи ХМАО

Единственный губернатор-женщина России в восторге от Instagram…

Николай Бастриков © URA.RU

В окружении губернатора Югры Натальи Комаровой сплетничают о ее новом увлечении — Instagram. Говорят, якобы глава ХМАО при любой удобной возможности проверяет свою страничку в соцсети, отвечает на вопросы жителей, дает задания по жалобам, полученным на этой площадке. «Ни Twitter, ни „Живой Журнал“, где раньше она была зарегистрирована, такой интерес у Комаровой не вызывали. Говорят, губернатор придумывает новые способы использования этой площадки в своей работе — например, транслировать там заседания правительства», — обсуждают в кулуарах.

…, а ее аккаунт пытались взломать хакеры

Множеством слухов обросла история с блокировкой Instagram губернатора Комаровой. Поговаривают, что реальной причиной была попытка взлома аккаунта «хозяйки» Югры. «Якобы за сутки, пока аккаунт Комаровой был вне зоны доступа, появилось несколько клонов страницы. Кому это было нужно — над этим теперь ломают голову. Есть и вовсе бредовая версия — все устроили юные хакеры забавы ради», — судачат сплетники.

Богданов держит в секрете нового заместителя…

Александр Кулаковский © URA.RU

По слухам, даже в топ-менеджменте «Сургутнефтегаза» до сих пор не знают, кто заменит Валерия Татарчука на посту заместителя гендиректора нефтяной компании. Говорят, якобы глава компании Владимир Богданов объявит нового куратора социальных вопросов на предприятии только 1 апреля, уже после перехода Татарчука на пост советника гендиректора. «Всем так и говорят — 1 апреля все узнаете. Говорят, будет вообще человек со стороны. Есть даже подозрения, что Богданов презентует не просто заместителя, в будущего преемника», — шепчутся слухачи.

…и готовит еще одну отставку среди своих заместителей

Говорят также, якобы в ближайшие пару месяцев на пенсию отправится еще один заместитель Богданова. В кулуарах называют разные фамилии, а также разные причины этого решения. «Возможно, уйдет Михаил Кириленко — самый верный соратник Владимира Богданова. Говорят, он сам попросился на пенсию, внуков нянчить. А еще называют фамилию Сергея Савина, но там другая история — якобы после скандалов с митингами поставщиков Богданов решил, что конфликты ему под окнами не нужны», — делятся сплетники.

Чиновники ХМАО завидуют новичкам в команде Комаровой из-за высокой зарплаты

Алексей Андронов © URA.RU

Как шепчутся в югорском правительстве, высокие заработные платы новичков в команде губернатора Натальи Комаровой, выторговавших себе особые условия, не дают покоя всем остальным чиновникам. «В приемную Комаровой устроено настоящее паломничество: директора ведомств доказывают, что они тоже молодцы и работают не хуже Кирилла Зайцева из депстроя и Сергея Артамонова из депспорта, которые в правительстве без году неделя, а получают больше», — судачат злопыхатели.

Мэр из ХМАО потерял полмиллиарда из-за конфликта с округом

По слухам, правительство ХМАО было вынуждено забрать у Сургутского района субсидию в 500 млн рублей, которую муниципалитет должен был потратить на переселение льготников. Говорят, якобы у этого беспрецедентного решения было несколько причин. Слухачи отмечают, что в районе возникли проблемы с освоением этих денег. «Есть и другая версия, якобы мэр Андрей Трубецкой поссорился с половиной правительства, в том числе вице-губернаторами. Из-за личного конфликта влиятельные подчиненные Натальи Комаровой нашли повод забрать деньги у Трубецкого, и передать их более благоразумным и договороспособным мэрам», — сплетничают слухачи.

Газовый генерал в ХМАО ждет решения «Газпрома» — на кону карьера топ-менеджера

Алексей Андронов © URA.RU

По слухам, гендиректор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Алексей Иванов рассчитывает, что в головном офисе ему согласуют новый трудовой контракт. Говорят, якобы пока окончательного ответа нет, но Иванов в кулуарных разговорах держится вполне уверенно. «Решение должно быть в апреле—мае. Претензий у „Газпрома“ к нему нет, но риски есть. Отставку Юрия Важенина с поста гендиректора „Газпром Переработки“ ведь никто не прогнозировал», — напоминают сплетники.

Депутаты Югры перепугались из-за новой декларационной кампании

Александр Мамаев © URA.RU

По слухам в окружной думе ХМАО, предстоящая декларационная кампания будет значительно жестче, чем в прошлом году. «Депутаты обязаны заполнять документы лично и по новой форме. По слухам, новая система станет более жесткой, спрос будет за каждые пять копеек. Не исключено, что не все из депутатов смогут пройти эту процедуру, а это уже чревато потерей мандата», — шепчутся слухачи.

Голодающий нефтяник в ХМАО готовится к выборам в думу Югры

В кулуарах правительства шепчутся, что история с голодовкой нефтяника Александра Бурцева носит политический подтекст. «Голодающий — на самом деле активист КПРФ. Теперь голодает против „ЛУКОЙЛа“ — аккурат в те дни, когда началась история с освободившимся местом лукойловца в думе региона. Так что это не голодовка — старт агитационной кампании», — судачат сплетники.

Мэр Нефтеюганска сделал своего заместителя нерукопожатным

Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, якобы глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев запретил сотрудникам мэрии даже здороваться с вице-мэром Сергеем Лагойдой. По слухам, чиновников запугали вплоть до увольнения. А все из-за скандала с увольнением Лагойды, которое суд признал незаконным, а к самому мэру появились претензии у силовиков. Интересно, что вице-мэра ранее лишили и других бонусов — служебной машины, телефона и даже кофе.

В Думу ХМАО рвется главный скандалист запада Югры

Говорят, якобы на мандат Евгения Маркова (переходит в Госдуму) в окружной Думе претендует Леонард Насибуллин, один из самых известных оппозиционеров западной части региона. По слухам, либерал-демократ уже ведет переговоры с руководством окружного отделения и даже пытается слать письма в Москву, но там его пока игнорируют. «Насибуллин давно рвется в округ и считает, что уже вырос из городской политики. Но очевидно, что Евгению Данникову, который занимает пост окружного координатора, статус депутата ХМАО нужнее», — шепчутся слухмейкеры.

Сектанты уезжают из Сургута

Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что члены запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы», которые оказались причастны к истории с уголовным делом в Сургуте, покидают пределы города и страны. Инсайдеры рассказывают, что один из адептов вместе с семьей решил перебраться в Болгарию. «Пока непонятно, то ли на период расследования, то ли с концами. Но он проходил по делу свидетелем. Пытался уехать и один из фигурантов. Но тут уже сработали силовики, которые быстро посадили его на подписку о невыезде», — делится информацией один из слухачей.

В Югре благодаря СМИ выпустили из СИЗО подростков, избивших прокурора

Рассказывают, что фигурантам уголовного дела о нападении на прокурора Кондинского района Игоря Банникова изменили меру пресечения, и сейчас подростки находятся под домашним арестом. По слухам, силовики якобы пошли на этот шаг, когда к ним обратились представители телепередачи «Человек и закон». Говорят, вмешательство журналистов «Первого канала» может отразиться и на итоговом приговоре. «Журналисты предоставили еще и адвоката и будут присутствовать на суде, который по какой-то причине пройдет в Урае, хотя там якобы очевидны связи пострадавшего прокурора и местных судей», — высказывают свою версию слухмейкеры.

В Пыть-Яхе возникли вопросы к спикеру Думы

Игорь Меркулов © URA.RU

В Пыть-Яхе зашатались кресла под руководителями местной думы. В городе, по версии наблюдателей, накопился к ним ряд вопросов. Спикера думы Олега Шевченко упрекают в чрезмерной пассивности и отсутствии желания что-либо делать на своем посту, кроме формального выполнения своих обязанностей. А должность его зама на освобожденной основе могут и вовсе убрать. «Даже в более крупных муниципалитетах зарплату получает только председатель думы. А в Пыть-Яхе сразу 2 депутата работают на освобожденной основе. Если убрать одну ставку, то можно сэкономить порядка 3,5 миллиона рублей в год для бюджета города», — подсчитывают вслух сплетники.

В Югре ищут жертву для посадки среди коммунальщиков

Сплетники говорят, что перед югорскими силовиками поставлена задача — возбудить и довести до суда уголовное дело в отношении кого-то из коммунальщиков. Желательно, чтобы это был директор управляющей компании из какого-нибудь крупного города для придания истории большего резонанса. «После всех этих громких заявлений о коммунальных тарифах, населению нужно бросить какую-нибудь кость в виде крупной посадки. Поговаривают, что силовики начали поиск потенциальной жертвы среди сургутских коммунальщиков», — обсуждают в кулуарах слухачи.

Югорские мэры начали волноваться из-за выборов

Главы городов и районов, где в этом году пройдут местные выборы, начали подготовку к защите избирательных стратегий в округе. Осенью они должны пройти в 10 муниципалитетах Югры. Мэры переживают, что поскольку выборная кампания в этом году будет не столь масштабной, как в прошлом, региональные кураторы будут больше внимания уделять каждой из них. «А это лишняя головная боль, значит, будет больше вопросов и задач из округа. А выполнять-то их нам, на местах», — сокрушается один их градоначальников.

Слухи ЯНАО

Артюхов передумал увольнять своих замов

Владимир Жабриков © URA.RU

Март подошел к концу, а ожидаемой ротации в рядах заместителей губернатора так и не произошло. В этом месяце у большинства из замов Артюхова заканчивались контракты, и слухачи долгое время рассказывали о том, кому эти контракты не продлят. Однако теперь многие считают, что губернатор Артюхов решил сохранить команду в прежнем виде и оставил всех на своих местах. А запрос на обновление и решение проблем в некоторых сферах будут решать не через смену вице-губернаторов, а с помощью перестановок среди глав проблемных ведомств. Впрочем, однозначно пока говорить о таком сценарии никто не решается, ведь никаких официальных данных о продлении контрактов заместителей пока нет.

Глава Ямала провел ревизию, пока его зам была в командировке…

Слухачи в правительственных курилках вспоминают, как губернатор Дмитрий Артюхов на днях внезапно пришел с проверкой в детсад «Мамонтенок». Ранее на дошкольное учреждение в соцсетях жаловалась подписчица главы региона. «Как только губернатор начал проверку, в садик стали срочно съезжаться все ответственные лица», — рассказывают слухачи. Самое интересное, что ревизия прошла в тот момент, когда замгубернатора по социалке Татьяна Бучкова была в командировке. «Ох, и понервничала она из-за этой ситуации», — болтают злые языки.

…, а самой Бучковой предстоит тяжелый разговор с губернатором

Анна Майорова © URA.RU

Замгубернатора Татьяну Бучкову, похоже, ждет очень неприятный разговор с Дмитрием Артюховым. В пятницу глава региона был на молодежном форуме, где отвечал на вопросы участников мероприятия. «Сразу несколько вопросов было про одежду для сирот. Этот вопрос уже выходил в публичное поле, и тогда Бучкова отрапортовала, что он решен. А все оказалось иначе», — говорят слухачи.

Артюхову представят будущего депутата Заксобрания

Говорят, что в скором времени губернатору должны представить фаворита единороссов, который и должен будет победить на выборах в сентябре и стать новым депутатом Заксобрания от столицы Ямала. Пока Артюхов не согласовал кандидата, его фамилия держится в строжайшем секрете и даже в ЕР лишь единицы знают, кто этот человек. Слухачи рассказывают, что претендента выбирали из народа. «Присматривали кандидата, которого в Салехарде бы хоть немного знали, но при этом чтобы он не ассоциировался с главой Салехарда Иваном Кононенко или экс-депутатом Еленой Зленко», — болтают слухачи.

Романову дали последний шанс

Сергей Кутовой © URA.RU

После того, как губернатор Дмитрий Артюхов публично отчитал главу Ноябрьска Алексея Романова, все слухи о возможной отставке мэра оживились с новой силой. О том, что у региональных властей есть вопросы к Романову, говорят уже минимум полгода. Теперь же слухачи судачат, что главе Ноябрьска дали последний шанс и следующие полгода станут определяющими в его карьере. Зависеть его будущее может от многого. Здесь и результаты выборов в гордуму, которые пройдут в в сентябре, и реализация программы по благоустройству, которая также должна быть исполнена к концу сентября. Кроме того, говорят, что в этом году город получил достаточно много средств на летние ремонтные работы, в частности на дороги. И за их исполнением также будет особенный контроль.

В Тазовском смирились с реформами

Говорят, что власти поселка Тазовский немного успокоились. После того, как туда дошли слухи о том, что ликвидация сельских администраций — это общерегиональный тренд, за которым следит губернатор, их попытки противостоять изменениям сошли на нет. Слухачи рассказывают, что администрация поселка стала более лояльной и готова отрабатывать вопрос. Однако в кулуарах местной администрации шепчутся, что глава Омпа Яптунай так просто сдаваться не хочет. Правда ли это, можно будет понять в начале апреля на общественных слушаниях, где будут обсуждать вопрос ликвидации поселковой администрации.

Слухачи ждут, что сторонники Яптуная все-таки выступят против реформы. Но пока неясно их количество. «Все-таки выступить против реформы — значит, выступить против губернатора. Понятно, что реформа неизбежна. И вопрос только в том, что у ее сторонников будет больше шансов получить новую работу, а не уйти по сокращению», — высказывают свое мнение наблюдатели.

Гыданский интернат ждут разборки из-за смерти ребенка

depositphotos.com © URA.RU

Гыданскую школу-интернат и всю систему образования Тазовоского района ждут серьезные разбирательства с силовиками и прокуратурой. Причиной всему смерть воспитанника школы, тело которого было найдено неделю назад. Слухачи рассказывают, что официальные версии представителей образования расходятся с фактами, которые уже выявили силовики. Официально поиски ребенка начали почти сразу после его пропажи. Однако источники рассказывают, что якобы местные чиновники и педагоги были заняты другими вопросами и искать мальчика начали только на следующий день.

«В день пропажи в школу приехала целая делегация из райцентра во главе с замом главы района Ириной Буяновской. Там проходили разборки из-за жалоб учителей на маленькие зарплаты. Но официально власти сообщили, что Буяновская оперативно выехала на место уже после происшествия», — высказывают свою версию сплетники.

Слухи Пермского края

План Вельянинова по сохранению сработал

Председатель краевого суда Владимир Вельянинов, по всей вероятности, сохранит свой пост. Как утверждают слухмейкеры, ветерану судейского корпуса удалось «убедить» всех своих подчиненных не выдвигаться на конкурс. Таким образом в Москву на рассмотрение ушла лишь одна кандидатура — самого Вельянинова.

Теперь вопрос лишь в сроке новых полномочий возрастного председателя. Вариантов два — четыре или шесть лет. Окончательно об этом станет известно по итогу Высшей квалификационной коллегии судей, назначенной на май.

Вице-мэра Перми расстроили бизнесмены с Компроса

Анастасия Яковлева © URA.RU

Любители слухов в коридорах городской администрации утверждают, что вице-мэр Виктор Агеев затаил обиду на местных предпринимателей, которые проигнорировали встречу, организованную чиновником. В минувшую среду Агеев хотел обсудить с бизнесменами благоустройство Комсомольского проспекта. В итоге встреча фактически сорвалась. По словам очевидцев, в мэрию пришло «три с половиной человека». Теперь злые языки прогнозируют «волну административных репрессий» в отношении строптивых коммерсантов — им придется раскошелиться на штрафы за нарушение стандартов благоустройства.

Курентзиса напрягают два пермяка

Владимир Жабриков © URA.RU

Осведомленные ценители искусства считают информацию о возможном отъезде из Перми Теодора Курентзиса и его конфликте с губернатором сильно преувеличенной. По одной из версий, за слухами может стоять сам дирижер. Как утверждают слухмейкеры, в последнее время Курентзис обеспокоен растущей популярностью пермского балетмейстера Алексея Мирошниченко и на почве профессиональной ревности вполне мог подчеркнуть собственную значимость для региона. Одной из причиной «напоминания о себе» могли стать недавние успехи конкурента — гастроли Мирошниченко в Лондоне были встречены британской публикой с максимальным восторгом, что дополнительно усилило его позиции в Перми.

Между тем собеседники агентства отмечают, что напряжение между властями региона и Курентзисом действительно существует — во многом из-за фигуры главы краевого минкульта Вячеслава Торчинского. Культурное сообщество считаем его «чужим» и недостаточно погруженным в проблемы сферы.

Лызов просчитался с масштабом протеста

Поговаривают, что глава Добрянского района Константин Лызов в последние две недели боялся потерять свою должность из-за массового протеста, который устроили жители Полазны. Как утверждают слухмейкеры, чиновник заранее знал, что включение поселка в новый округ не пройдет мирно, но не просчитал масштаб грядущих волнений. По его прикидкам, подписантов должно было оказаться не больше тысячи. В итоге под сомнением оказалась и информация о публичных слушаниях, о результатах которых ранее было отрапортовано властям Прикамье. Теперь злые языки считают, что у Лызова могут начаться проблемы, если суды между жителями Полазны и властями края закончатся не в пользу последних.

Отметим, что жители 13-тысячной Полазны в короткие сроки собрали более 6 тысяч подписей против включения поселка в Добрянский городской округ. Несмотря на это, поселок был включен в новое территориальное образование. Инициативная группа протестующих пожаловалась на ситуацию президенту России.

Пермским коммунистам помогли с креативом в Москве

Как утверждают злые языки, идею разжигания скандала «в стиле Глацких» вокруг замглавы краевого минздрава Михаила Мальцева пермским коммунистам посоветовал один «очень известный московский политтехнолог». К нему за пиар-помощью обращались сразу молодых представителей КПРФ. По слухам, «домашнее задание» пошло не по сценарию — аудиозапись выступления Мальцева так и не сделали, в протоколе встречи «хамские выражения» чиновника зафиксированы не были. Участники встречи утверждают, что разговор и правда был не самым приятным, но высказываний, которые оппоненты Мальцева ему приписали, в реальности не было. Одним из вариантов продолжения конфликта могло стать судебное разбирательство, но, как утверждают собеседники, близкие к КПРФ, историю решили свернуть.

Слухи Курганской области

Силовикам не понравился новый замгубернатора

Екатерина Сычкова © URA.RU

Сплетники судачат, что силовики протестовали против назначения нового заместителя вице-губернатора по соцполитике Татьяны Менщиковой. «Были к ней раньше вопросы по каким-то ее прошлым делам, поэтому кандидатуру раскритиковали. Однако врио губернатора Вадим Шумков настоял на своем выборе — тогда все вопросы отпали», — говорят злые языки.

В правительстве продолжатся увольнения

В курганском правительстве говорят, что список уволившихся чиновников может расширится. После отставки первого зама по АПК Сергея Пугина сплетники заговорили о возможном уходе управделами правительства Евгения Семенова. Якобы разногласия с руководством у него возникли из-за каких-то госзакупок. «Скоро совсем знакомых лиц в коридорах не встретишь», — качают головами слухмейкеры.

Чиновников начали жалеть

Сплетники рассказывают, что жесткие рамки, в которые загнал врио губернатора Вадим Шумков своих подчиненных, уже начинают вызывать жалость у сторонних наблюдателей. «Пришел в поликлинику, сказал, что работаю в правительстве, мне в ответ: да как же вы там, бедненькие», — смеется один из сплетников.

Сплетники назвали имя главного скандалиста недели

Главным скандалистом недели стал чиновник с «курганской Рублевки», который прославился пьяным ДТП даже на федеральном телеканале. Сплетники утверждают, что виновником шумихи стал замглавы района по ЖКХ Вячеслав Ладошко. «Ему доверили важное направление — строительство дорог и работы по благоустройству, а он переволновался и вот так вот неудачно „снял стресс“. Будет наука и ему, и главе, который хотел все утаить», — судачат слухачи.

Фадеева ждут в любимом детдоме Шумкова

Личная страница Максима Фадеева в Instagram

В Веденском детском доме в пригороде Кургана, который врио губернатора Вадим Шумков нередко навещает с частными визитами, ходят слухи о скором приезде знаменитого земляка Макса Фадеева. «Ну, если продюссер с курганскими корнями приедет — тут же расскажет об этом в своем Instagram», — посмеиваются слухачи.

Блинов нашел работу в секретном челябинском городе. Но снова пойдет в депутаты

Редкое появление на публике в последнее время депутата курганской городской думы Алексея Блинова сплетники объяснили тем, что он устроился на работу в закрытом городе Снежинске в Челябинской области. Однако слухмейкеры уверены, что это не повлияет на желание депутата снова выдвинуться в курганскую гордуму.

В Заозерном продолжатся скандалы

Слухмейкеры рассказывают, что после заявлений общественника Дмитрия Хапова о том, что депутат от Заозерного Людмила Дорофеева не имеет отношения к движению «Наш Заозерный», нашлись ее предвыборные газеты еще 2014 года, где был именно такой лозунг. «Хапову нужно быть осторожнее, а то припомнят его переходы из одной партии в другую и скандал с утечкой информации», — предупреждают юного активиста слухачи.

Банкир идет в интересах Баскаля

Игорь Меркулов © URA.RU

Председатель правления банка «Курган» Алексей Лушников, как утверждает сплетники, идет на выборы в гордуму, чтобы отстаивать интересы известного застройщика Владимира Баскаля. «Лушников — зять предпринимателя Александра Махалова, который в прекрасных отношениях с Баскалем, свой человек в думе поможет им снова поднять вопрос о строительстве „Дома Быта“ в Заозерном», — говорят сплетники.

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