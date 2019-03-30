Скончался бывший редактор еженедельника «Коммерсант-Власть» Ковальский

Экс-главред боролся с онкологическим заболеванием Фото: Facebook, страница Максима Ковальского

Бывший главный редактор еженедельника «Коммерсант-Власть» Максим Ковальский скончался на 55-м году жизни. По информации СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

О смерти Ковальского сообщила на своей странице в Facebook журналистка Вероника Куцылло, которая работала с ним до 2011 года. «Всем, кто звонит и спрашивает — да, Максим Ковальский умер сегодня, — написала Куцылло.- Я не знаю, что тут можно написать».

Ковальский возглавлял «Коммерсант» с 1990 года, а с 1999 по 2011 руководил еженедельником «Коммерсант-Власть». Увольнение Ковальского и его команды было омрачено скандалом: главный акционер издания Алишер Усманов увидел признаки хулиганства в опубликованной статье о работе наблюдателей на выборах Государственную думу РФ. Одна из иллюстраций содержала нецензурное ругательство в адрес российского руководства, напоминает РБК.