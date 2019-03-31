Азербайджанская певица Афаг Аслан, которую называют возлюбленной криминального авторитета Надира Салифова (Лоту Гули), показала откровенные фото. Снимки в прозрачном кружевном боди девушка разместила на своей странице в Instagram.
«В красивом белье женщина чувствует себя грациознее, элегантнее и увереннее в себе», — подписала фотографии певица. «Это обязательный элемент в жизни каждой», — добавила Аслан. В общей сложности девушка разместила три фотографии в прозрачном фиолетовом боди. Еще одним элементом ее образа стал лоснящийся фиолетовый пояс, который виден на некоторых снимках.
Подписчики оценили новые откровенные снимки певицы. «Фигура супер», — похвалил aliyev_ramin. «Страстная девушка», — отметил abbaso. «Ты даже лучше чем Ким Кардашьян», — написал saxavat. А пользователь konxidmet сравнил фигуру Аслан с «великими шедеврами Микеланджело».
«Вор в законе» Гули, напомним, впервые появился на публике с Аслан на свадьбе криминального авторитета Николая Дгебуадзе (Ника Гагринский). С тех пор певицу из Азербайджана называют возлюбленной Гули. Девушка регулярно публикует эротические фото, пока сам «законник» готовится к войне с соперниками и переделу криминального мира в России.