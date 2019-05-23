Пушков предсказал крах «украинской мечты»

Денис Аллаяров
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 08:19
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Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
По словам Алексея Пушкова, раньше Украина «выживала» за счет РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков заявил, что Украине не удастся «выжить» за счет Евросоюза. Об этом парламентарий написал в своем Twitter.

Украина, по словам Пушкова, «всегда выживала за чей-то счет», передает агентство Nation News. «Например, за наш. А теперь хочет выживать за счет ЕС. Но много ей там не дадут — на элитку хватит, а народу ничего не достанется… За чужой счет жить хорошо не выйдет. Не осуществится «украинская мечта», — заявил сенатор, комментируя высказывание замглавы администрации президента Украины Вадима Пристайко.

Украинский политик 22 мая сказал, что без НАТО и ЕС Украине «не выжить», напоминает «Федеральное агентство новостей». Также он подчеркнул, что намерение вступить в Североатлантический альянс и Евросоюз закреплено в конституции Украины и поддерживается половиной жителей страны.

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