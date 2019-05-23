Пушков предсказал крах «украинской мечты»

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков заявил, что Украине не удастся «выжить» за счет Евросоюза. Об этом парламентарий написал в своем Twitter.
Украина, по словам Пушкова, «всегда выживала за чей-то счет», передает агентство Nation News. «Например, за наш. А теперь хочет выживать за счет ЕС. Но много ей там не дадут — на элитку хватит, а народу ничего не достанется… За чужой счет жить хорошо не выйдет. Не осуществится «украинская мечта», — заявил сенатор, комментируя высказывание замглавы администрации президента Украины Вадима Пристайко.
Украинский политик 22 мая сказал, что без НАТО и ЕС Украине «не выжить», напоминает «