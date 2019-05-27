Губернатор Артюхов высказался о мэрах-варягах на Ямале

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 14:23
Размер текста
-
17
+
Конкурс Лидеры России - финал. День второй. Сочи, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов считает, что для мэра важнее его команда, чем место рожденияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов считает, при трудоустройстве глав ямальских муниципалитетов их место рождения не является решающим фактором. Об этом руководитель региона рассказал во время пресс-конференции в Ноябрьске, передает журналист «URA.RU».

«Весь наш регион представлен людьми, которые сюда приехали. Хорошо, когда есть корни, но мы знаем миллион примеров, когда люди, которые относительно недавно приезжают в регион, имеют свою команду и у них получается качественно выполнять свою работу. Конечно, мы стараемся искать привязки, связанные с жизненным путем, но вопрос в том, как человек справляется со своими обязанностями и как работает его команда», — отметил губернатор.

В качестве показательного примера Артюхов привел работу мэра Москвы, экс-губернатора Тюменской области Сергея Собянина, который родился в ХМАО. «Москвичи говорят, что он управляет столицей достаточно качественно, хотя поначалу могли возникать какие-то вопросы», — уточнил глава округа.

Ранее «URA.RU» сообщало, что пресс-конференция губернатора пройдет в Ноябрьске, а не в Салехарде из политических соображений. По информации источников агентства, глава региона хочет дать понять городу и местным элитам, что муниципалитет важен для окружной власти.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...