Губернатор Артюхов высказался о мэрах-варягах на Ямале

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов считает, при трудоустройстве глав ямальских муниципалитетов их место рождения не является решающим фактором. Об этом руководитель региона рассказал во время пресс-конференции в Ноябрьске, передает журналист «URA.RU».
«Весь наш регион представлен людьми, которые сюда приехали. Хорошо, когда есть корни, но мы знаем миллион примеров, когда люди, которые относительно недавно приезжают в регион, имеют свою команду и у них получается качественно выполнять свою работу. Конечно, мы стараемся искать привязки, связанные с жизненным путем, но вопрос в том, как человек справляется со своими обязанностями и как работает его команда», — отметил губернатор.
В качестве показательного примера Артюхов привел работу мэра Москвы, экс-губернатора Тюменской области Сергея Собянина, который родился в ХМАО. «Москвичи говорят, что он управляет столицей достаточно качественно, хотя поначалу могли возникать какие-то вопросы», — уточнил глава округа.
Ранее «URA.RU» сообщало, что пресс-конференция губернатора пройдет в Ноябрьске, а не в Салехарде из политических соображений. По информации источников агентства, глава региона хочет дать понять городу и местным элитам, что муниципалитет важен для окружной власти.