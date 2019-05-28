«Ростех» озвучил условия поставки боеприпасов в США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госкорпорация «Ростех» готова поставлять Соединенным Штатам Америки оригинальные боеприпасы к стрелковому оружию советского и российского производства. Правда, возможным это станет только после снятия санкций. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе корпорации.

«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», — приводит ТАСС сообщение «Ростеха». Также в компании добавили, что российские боеприпасы являются лучшими в мире, и что РФ способна поставлять на мировой рынок весь спектр боеприпасов, производимых для своего оружия.

Ранее, как напоминает RT, Минобороны США разместило заявку на покупку запасов для оружия, которое не используется в НАТО. В списке — патроны для автомата Калашникова, пистолетов Токарева и Макарова.