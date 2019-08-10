В Махачкале избили водителя «скорой», спешившей на вызов к ребенку

В Махачкале мужчина напал на водителя скорой помощи, который вез бригаду врачей на вызов к ребенку. Об этому журналистам рассказала представитель регионального Минздрава Залина Муртазалиева.
По ее словам, инцидент произошел 9 августа. По пути на вызов водитель «скорой» остановился на одном из городских переулков, чтобы уточнить адрес дома. В этот же момент сзади подъехала «Газель», водитель которой стал сигналить, оскорблять врачей и накинулся на сидевшего за рулем мужчину и избил его. Несмотря на полученные травмы, он доставил врачей к ребенку, а позже — отвез его в детскую клиническую больницу.
«После этого пострадавшего водителя „скорой помощи“ в срочном порядке госпитализировали в отделение нейрохирургии Республиканской клинической больницы», — приводит «Интерфакс» слова собеседницы. Нападавшего уже задержали. Сейчас он находится в одном из полицейских участков Махачкалы.