09 августа 2019

В Махачкале избили водителя «скорой», спешившей на вызов к ребенку

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Вадима Шумкова в Петуховский район. Курган, скорая помощь, машина скорой помощи
Водитель скорой помощи был госпитализирован после нападенияФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Махачкале мужчина напал на водителя скорой помощи, который вез бригаду врачей на вызов к ребенку. Об этому журналистам рассказала представитель регионального Минздрава Залина Муртазалиева.

По ее словам, инцидент произошел 9 августа. По пути на вызов водитель «скорой» остановился на одном из городских переулков, чтобы уточнить адрес дома. В этот же момент сзади подъехала «Газель», водитель которой стал сигналить, оскорблять врачей и накинулся на сидевшего за рулем мужчину и избил его. Несмотря на полученные травмы, он доставил врачей к ребенку, а позже — отвез его в детскую клиническую больницу.

«После этого пострадавшего водителя „скорой помощи“ в срочном порядке госпитализировали в отделение нейрохирургии Республиканской клинической больницы», — приводит «Интерфакс» слова собеседницы. Нападавшего уже задержали. Сейчас он находится в одном из полицейских участков Махачкалы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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