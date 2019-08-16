Два вахтовика подрались в поезде Новый Уренгой — Екатеринбург. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Уральского управления МВД на транспорте. По информации очевидцев, один из нарушителей во время рукоприкладства использовал столовую ложку.
Кадры с места происшествия 16 августа были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте». «Два алкаша устроили драку в плацкартном вагоне. Зачинщик напал на своего соседа с ложкой и пытался его затыкать. Реакция толпы „радует“, в цирк пришли», — подписал пост автор.
На видеороликах заметно, что драка между двумя пассажирами произошла в тамбуре одного из вагонов поезда. Очевидцы происшествия не стали разнимать дерущихся вахтовиков, а снимали происходящее на телефон. Позже одного пострадавшего вынесли на улицу и отправили в одну из близлежащих больниц.
Информацию об инциденте в поезде между вахтовиками подтвердили в Уральской транспортной полиции. «Оба пассажира находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате на станции Ханымей один из участников драки был госпитализирован, второй был доставлен в Ноябрьский линейный отдел полиции. В настоящий момент в отношении обоих участников составлены протоколы за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Проводится разбирательство. Процессуальное решение будет вынесено после оценки степени причиненного вреда потерпевшему», — уточнили в ведомстве.