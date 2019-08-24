23 августа 2019

Министр пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. pixabay.com, украинский флаг
Над Владивостоком ранее уже возвышался украинский флаг, считает Владимир ОмелянФото: pixabay/Pixabay License

Над Владивостоком нужно поднять украинский флаг. С таким намерением выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Владивосток будет Европой, когда над ним снова будет украинский флаг», — приводит «Политнавигатор» слова украинского политика, уверенного в том, что подобное случалось около ста лет назад.

Омелян заявил, что согласен с «европейскими либералами, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока». Как уточняет «Федеральное агентство новостей», таким образом политик отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости создания общего европейского пространства от столицы Португалии до Владивостока.

Владимир Омелян возглавляет украинское министерство инфраструктуры с 2016 года. За время пребывания в должности он неоднократно делал спорные заявления. К примеру, в апреле он предупредил, что приедет в Москву на танках. Также Омелян предлагал прекратить железнодорожное сообщение Украины с Россией.

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© Служба новостей «URA.RU»
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