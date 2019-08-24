Над Владивостоком нужно поднять украинский флаг. С таким намерением выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
«Владивосток будет Европой, когда над ним снова будет украинский флаг», — приводит «Политнавигатор» слова украинского политика, уверенного в том, что подобное случалось около ста лет назад.
Омелян заявил, что согласен с «европейскими либералами, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока». Как уточняет «
Владимир Омелян возглавляет украинское министерство инфраструктуры с 2016 года. За время пребывания в должности он неоднократно делал спорные заявления. К примеру, в апреле он предупредил, что приедет в Москву на танках. Также Омелян предлагал прекратить железнодорожное сообщение Украины с Россией.