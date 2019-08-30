Суд арестовал депутата, который прославился идеей запретить шпильки

Бывший депутат попадет за решетку, как только окажется в России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Москве суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Михеева. Он обвиняется в мошенничестве на 172 млн рублей.

«Ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого Михеева Олега Леонидовича меры пресечения в виде ареста заочно удовлетворить», — цитирует судью ТАСС. Мера пресечения будет применена с момента задержания Михеева на территории РФ. По данным следствия, бывший депутат скрывается за границей, местонахождение его не установлено. Михеев объявлен в международный розыск.

Обвинение в мошенничестве было предъявлено Олегу Михееву в 2013 году. По версии следствия, депутат взял в кредит в банке 172 млн рублей и не вернул. Другой фигурант этого уголовного дела, Виталий Попов, находится под подпиской о невыезде.

Олег Михеев известен также своей инициативой, из-за которой россияне могли остаться практически без обуви. В 2014 году депутат предложил включить новые медицинские ортопедические требования к обуви в техрегламент Таможенного союза. Михеев предлагал запретить обувь на шпильках, а также балетки и кеды, поскольку ношение такой обуви, по его мнению, приводит к плоскостопию.