30 августа 2019

Найден общий недостаток российских и американских истребителей

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, истребители, в небе
Российский и американский истребители отличаются аэродинамической нестабильностьюФото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Российский истребитель Су-47 «Беркут» и американский X-29 имеют общий недостаток — аэродинамическую неустойчивость. Об этом рассказал научно-популярный журнал Popular Mechanics.

«Самолеты обладают аэродинамической нестабильностью», — утверждает американское издание. Подобный недочет связан с крылом обратной стреловидности. Авторы материала отмечают, что обеспечить устойчивость в полете самолетам этой модели может электродистанционная система управления.

При этом издание считает российский самолет «одним из самых необычных в мире». Эксперты отмечают, что особое расположение крыльев позволяет самолету быстро менять направление, а также дает большой угол атак на малых скоростях.

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