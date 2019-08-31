Найден общий недостаток российских и американских истребителей

Российский и американский истребители отличаются аэродинамической нестабильностью
Российский истребитель Су-47 «Беркут» и американский X-29 имеют общий недостаток — аэродинамическую неустойчивость. Об этом рассказал научно-популярный журнал Popular Mechanics.
«Самолеты обладают аэродинамической нестабильностью», — утверждает американское издание. Подобный недочет связан с крылом обратной стреловидности. Авторы материала отмечают, что обеспечить устойчивость в полете самолетам этой модели может электродистанционная система управления.
При этом издание считает российский самолет «одним из самых необычных в мире». Эксперты отмечают, что особое расположение крыльев позволяет самолету быстро менять направление, а также дает большой угол атак на малых скоростях.