Бывшая чиновница потребовала 100 тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка

Экс-чиновница через суд требует родителей пострадавшего ребенка возместить ущерб
Бывшая чиновница — сотрудница мурманского министерства образования — потребовала 100 тысяч рублей от родителей сбитого ею мальчика.
ДТП произошло год назад. Женщина сбила соседского подростка во дворе, когда тот катался на велосипеде. Мальчик получил травмы, однако его признали виновным в произошедшем, поскольку он выехал со второстепенной дороги на главную.
«Через год хозяйка автомобиля <…> подала иск с требованием возместить ей материальный ущерб, заявив, что ее иномарка серьезно пострадала после столкновения со школьником», — сообщает НТВ. На рассмотрении дела в суде выяснилось, что в результате ДТП у авто сломалось боковое зеркало, а на кузове появилось несколько царапин.