Министр Мантуров объявил, когда в России начнут выращивать опийный мак

Опийный мак, имеющий снотворный эффект, начнет выращиваться в России в медицинских целях в 2021 году. Как рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, мак будет выращиваться на площади около 200 га. Эта программа является вопросом национальной безопасности.
«98% субстанций по обезболиванию завозится из-за рубежа. Это вопрос национальной безопасности. Мы здесь не можем быть полностью зависимыми», — приводит ТАСС слова Мантурова из речи на полях медицинского форума «Биотехмед». В каком регионе будут производить мак, пока неизвестно, добавил он.
Как писало «URA.RU», в июле президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий выращивать опийный мак для производства обезболивающих лекарств. Заниматься этим смогут государственные предприятия. В январе Мантуров говорил, что ими могут стать Московский эндокринный завод и Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).