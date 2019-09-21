Премьер Медведев потребовал от подчиненных увеличить доходы от туризма

По мнению Дмитрия Медведева, бюджет крайне мало получает от туристической отрасли Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев надеется на то, что в ближайшие 15 лет доходы федерального бюджета от туризма вырастут сразу в три раза. Об этом говорится в подписанной главой кабмина стратегии развития туризма в России до 2035 года.

«Валовая добавленная стоимость туристической отрасли в России должна к 2035 году составить 8,764 миллиарда рублей», — цитирует РБК выдержки из документа. Отмечается, что в 2017 году доходы бюджета РФ от туризма составляли 3,158 миллиарда рублей. В стратегии указано, что при инерционном сценарии количество размещенных в гостиницах, хостелах, санаториях и других местах отдыха туристов должно вырасти с 62 миллионов до 88 миллионов человек в год.

Ранее сообщалось, что рамках госпрограммы «Культура и туризм, 2019—2021» из бюджета страны на туризм будет выделено около 21 миллиарда рублей. Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев весной текущего года анонсировал подготовку новой программы по вопросам развития туриндустрии, отмечает RT. Как раз именно в рамках данной программы и выделяются солидные средства на развитие туристической отрасли в стране. На финансирование в первую очередь смогут рассчитывать перспективные туристические кластеры, которые еще в прошлом году прошли конкурсный отбор на получение поддержки.