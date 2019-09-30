Стало известно, на сколько в России вырастет МРОТ в 2020 году

В Госдуму вынесен законопроект о повышении минимального размера оплаты труда с 2020 года. Так, МРОТ будет увеличен до 12 130 рублей в месяц, сообщается на сайте кабмина.
«Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. Предлагается установить МРОТ в сумме 12 130 рублей в месяц с 1 января 2020 года», — говорится в сообщении. Также уточняется, что в целом по РФ это составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал текущего года.
Документ был одобрен правительством 19 сентября. До этого законопроект был рассмотрен рабочей группой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает RT.
МРОТ, согласно действующему законодательству, сейчас составляет 11 280 рублей.