Стало известно, на сколько в России вырастет МРОТ в 2020 году

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МРОТ будет увеличен на 850 рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Госдуму вынесен законопроект о повышении минимального размера оплаты труда с 2020 года. Так, МРОТ будет увеличен до 12 130 рублей в месяц, сообщается на сайте кабмина.

«Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. Предлагается установить МРОТ в сумме 12 130 рублей в месяц с 1 января 2020 года», — говорится в сообщении. Также уточняется, что в целом по РФ это составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал текущего года.

Документ был одобрен правительством 19 сентября. До этого законопроект был рассмотрен рабочей группой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает RT.

МРОТ, согласно действующему законодательству, сейчас составляет 11 280 рублей.

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