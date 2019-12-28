Фигуристка Медведева снялась с чемпионата России после инцидента на льду

Фигуристка Евгения Медведева отказалась от выступления в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске. Ранее чемпионка мира откатывала программу на сломанных коньках.
Медведева перед стартом чемпионата России вышла на тренировку в перемотанных коньках. К началу чемпионата спортсменке предоставили новую амуницию, но она решила выступать в поврежденной.
«После короткой программы Медведева занимала пятое место, набрав 71,08 балла», — сообщает ТАСС. Уточняется, что об отказе от соревнований стало известно после публикации списка на старт, в котором спортсменка отсутствует.
Ранее Медведева принесла извинения зрителям чемпионата России за холодное отношение к поддержке трибун. Фигуристка передала обращение к болельщикам через журналистов после исполнения короткой программы.