Россиянам предрекли очереди при заселении в отели Турции

В гостиницах могут появиться очереди из-за закона о персональных данных Фото: depositphotos.com

При заселении туристов в турецкие отели появятся большие очереди. Это связано с усилением контроля за соблюдением закона о персональных данных, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Из-за новой системы проверки документов туристам придется немало времени проводить в ожидании заселения в гостиницу. А при заезде больших туристических групп перед стойкой регистрации будут образовываться длинные очереди. «Это приведет к увеличению количества ошибок и недовольству клиентов от очень долгого ожидания», — цитирует представителя Ассоциации отельеров и туроператоров Кемера Динчер Сарыкая « Федеральное агентство новостей ».

Так, согласно данному закону, в отелях не имеют права делать ксерокопии паспортов своих постояльцев, запрашивать их личные данные, в том числе, номер мобильного телефона, что осложнит работу персонала в гостиницах среднего сегмента. Однако, по мнению экспертов, постояльцам дорогих отелей очередей опасаться не стоит, так как туда они, как правило, пребывают индивидуально.

Однако вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире «Национальной службы новостей» заявил, что очередей в турецких отелях ждать не стоит, так как закон заработал в Турции еще в 2016 году, и при этом ничего не изменилось. Он также отметил, что туроператоры будут делать все, чтобы упростить процедуру регистрации. В том числе, заранее предоставлять данные постояльцев в отели, чтобы не создавать очередей при заселении.