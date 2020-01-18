Путин пообещал работать над повышением реальных доходов россиян

Владимир Путин дал новые обещания старшему поколению страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский президент Владимир Путин заверил, что власти будут работать над повышением реальных доходов населения. Об этом он заявил во время общения с ветеранами войны в Санкт-Петербурге.

«Реальные доходы „заморозились“, мы это все видим и будем работать», — пообещал Путин ветеранам, его слова приводит «Российская газета».

По словам Путина, в стране остаются проблемы в экономике, связанные с колебаниями, но власти не намерены отступать от своих планов. «У нас огромные планы по развитию так называемых национальных проектов, достижению национальных целей развития. Вот это вот реальный план, который мы должны реализовать», — отметил президент.

Путин заявил, что в послании Федеральному собранию он рассказал еще не о всем, «что планируется делать». Как напоминает RT, в послании глава государства уделил много внимания вопросам здравоохранения, демографии, а также поддержке молодых семей. Кроме того, Путин ранее пообещал ветеранам Великой Отечественной войны, что они получат единовременную выплату размером 75 тысяч рублей к 75-летию Победы.