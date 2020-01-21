Правительство одобрило идею чипировать домашних животных

Госдума готова оперативно рассмотреть законопроект Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уже в ближайшем будущем в России может начаться учет и чипирование домашних животных. Комиссия правительства одобрила соответствующий законопроект Минсельхоза, сейчас документ прорабатывается для внесения в Госдуму.

«31 декабря законопроект был внесен Минсельхозом в правительство РФ. После проработки он будет внесен в Госдуму», — пишет газета «Известия» со ссылкой на правительство. В министерстве подтвердили, что законодательная инициатива готовится к внесению в парламент.

Необходимость принятия закона в Минсельхозе объясняют отсутствием возможности оперативно выявить источник распространения заболеваний животных, в том числе общих для человека. Исправить ситуацию как раз призваны предлагаемые документом нормы. Маркировка будет представлять собой нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или электронных средств идентификации. Заниматься этим будут аттестованные специалисты. Информация о маркировке будет передаваться в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.

Руководитель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с изданием пояснил, что парламентарии выступают за то, чтобы учет животных был бесплатным, а в первое время после принятия закона отсутствие учета не предусматривало никаких штрафов. Вице-спикер нижней палаты Ольга Тимофеева, в свою очередь, также выступила в поддержку принятия документа. «Есть опасные породы собак, есть дикие животные, которые могут распространять всевозможные инфекции. Поэтому прежде всего этот закон — о людях», — отметила парламентарий.