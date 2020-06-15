14 июня 2020

Часть российских пенсионеров получит дополнительные выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Патруль полиции на улицах города. Курган, пенсионерки, бабушки, пенсия, масочный режим
При взносе в 12 тысяч рублей россиянин может вернуть 1 560 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участники программы софинансирования пенсий смогут получить единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм. Получить выплаты можно за три года.

«Для получения вычета нужно подать в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию и заявление на получение социального налогового вычета», — сообщает портал «Телепорт.рф». Кроме того, к заявлению нужно приложить документы, подтверждающие уплату дополнительного страхового взноса.

Отмечается, что при взносе в 12 тысяч рублей россиянин может вернуть 1 560 рублей. Согласно программе софинансирования пенсий, участники в течение 10 лет с первого взноса могут самостоятельно отчислять в Пенсионный фонд от двух до 12 тысяч рублей в год. Средства попадают на индивидуальный лицевой счет плательщика. В следующем году государство добавляет ему столько же.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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