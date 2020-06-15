Часть российских пенсионеров получит дополнительные выплаты

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Отмечается, что при взносе в 12 тысяч рублей россиянин может вернуть 1 560 рублей. Согласно программе софинансирования пенсий, участники в течение 10 лет с первого взноса могут самостоятельно отчислять в Пенсионный фонд от двух до 12 тысяч рублей в год. Средства попадают на индивидуальный лицевой счет плательщика. В следующем году государство добавляет ему столько же.

«Для получения вычета нужно подать в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию и заявление на получение социального налогового вычета», — сообщает портал «Телепорт.рф». Кроме того, к заявлению нужно приложить документы, подтверждающие уплату дополнительного страхового взноса.

Участники программы софинансирования пенсий смогут получить единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм. Получить выплаты можно за три года.

При взносе в 12 тысяч рублей россиянин может вернуть 1 560 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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