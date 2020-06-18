Названы 5 самых популярных подержанных автомобилей в России

Россияне отдают предпочтение отечественным автомобилям Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Самым популярным поддержанным автомобилем в России на момент мая текущего года стала отечественная модель Lada 2114. В пятерке оказались три иномарки.

«За прошедший месяц было приобретено 7725 подержанных машин этой модели», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на «Автостат инфо». На второй строчке в рейтинге самых популярных автомобилей с пробегом оказалась модель Ford Focus (приобрел 6971 человек). Третье место — у Lada 2107. В пятерке лидеров также — Hyundai Solaris и KIA Rio.

Итого в мае 2020 года на российском рынке было перепродано 268 443 легковых автомобилей. Это на 29% меньше, чем за этот же период 2019 года.

Ранее сообщалось, что россияне начали закладывать свои автомобили для погашения долгов. Такие займы составили четверть от всех кредитов.

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