Выяснилось, почему Украина никогда не победит Россию

Военный потенциал России не сопоставим с украинским. Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Экономика Украина и ее ресурсы не позволят победить Россию в случае объявления войны. Таким образом независимый военный эксперт Алексей Хлопотов в разговоре с URA.RU отреагировал на заявления бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о потенциалах стран в случае военных действий.

Ранее бывший министр заявил, что в войне с Россией его страна никогда не сможет победить, пишет RNS. Он добавил, что говорит это не на эмоциях, а готов доказать формулами. Также Червоненко отметил, что Украина и Россия могут договориться между собой на взаимовыгодных условиях.

«Экс-министр абсолютно прав. Дело в том, что потенциал России и Украины в военном плане просто не сопоставим. Прежде всего, это экономика. Затем людские и промышленные ресурсы. Крови может пролиться очень много с обеих сторон, но Россия победит и очень быстро», — сказал Хлопотов. По его словам, те, кто подталкивают Украину к боевым действиям, как раз преследуют своей целью кровопролитие.

Также Хлопотов предположил, о каких взаимовыгодных условиях говорил Червоненко. Речь могла идти о признании Украиной Крыма российским, в обмен на остановку поддержки непризнанных республик на Донбассе Россией, взаимном отказе от санкций и открытии рынков. Военный эксперт подчеркнул, что страны вполне могут между собой договориться. Он отметил, что Украине проще и выгодней взаимодействовать с РФ, чем с Европейскими странами.

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