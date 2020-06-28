Блогер из Китая описал русские блюда, которые «невозможно забыть»

Блогера поразило количество начинок в пельменях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Китайский блогер подробно рассказал об особенностях русской кухни своим подписчикам. Он отметил, что отличие русской еды в том, что вкус блюд насыщенный, в них много лука и чеснока, а также большое количества масла и различных закусок.

На китайской платформе Sohu блогер делится с подписчиками особенностями русской кухни. Он назвал гуляш «отражением души русского народа», холодец, по его оценке, заслуживает высших баллов за прозрачность, вкус и нежность мяса, пишет «Комсомольская правда».

Одним из главных деликатесов китаец назвал черную икру, которую дают осетры-альбиносы. «Чем крупнее и светлее зерно такой икры, тем выше она ценится», — отметил блогер. Копченые колбасы, по его мнению, имеют мягкую консистенцию и приятный аромат, борщ он называет истинно «русским супом». А «русским пельменям» он уделил особое место, отметив, что они отличаются от китайских тем, что имеют такие специфические начинки, «как картофельные, творожные или вишнёвые». При этом он не уточнил, что у пельменей с овощной, творожной и ягодной начинкой другое название — вареники.

Ранее Ассоциация культурно-гастрономического туризма предложила внести гастротуризм в список приоритетов в федеральной программе развития туризма. В письме активисты указали, что в России развивается транспортная инфраструктура, открываются аэропорты, что делает доступными регионы для туристов.

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