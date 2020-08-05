В экзамены ЕГЭ хотят ввести больше «практики»

В ЕГЭ вновь внесут изменения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЕГЭ хотят ввести задания, которые покажут, как выпускник может применять знания, полученные в школе, на практике или в незнакомой ему ситуации. Как рассказал начальник управления организации и проведения ГИА Рособрнадзора Игорь Круглинский, уже в следующем году школьники сдадут экзамен с «практикой» по истории.

В интервью радио «Комсомольская правда» специалист подчеркнул, что задания разрабатываются планомерно по всем предметам. «Если мы почитаем обзоры, связанные с участием наших ребят в международных исследованиях, как раз и увидим, что мы „западаем“ там, где необходимо применить знания в новой, измененной ситуации», — отметил Круглинский.

Специалист Рособрнадзора напомнил о скандале, который несколько лет назад случился на экзамене по математике. Школьникам в задании предложили посчитать сколько им нужно купить банок краски для ремонта в магазине. Ученикам в задаче расписали параметры стены, количество слоев, расход краски и так далее. Школьники посчитали, сколько краски нужно, чтобы покрыть ей все стены — у них получилось дробное значение — 6,44 банки. Круглинский отметил, что дети просто забыыли о том. что в ответе им нужно указать целое количество банок, так как в магазине им не пропадут 6,44 банки краски.

Ранее Круглинский оценил идею оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы, пишет RT. Он отметил, что у инициативы есть как и плюсы, так и минусы. В этом году вокруг ЕГЭ разгорелся скандал — учителей, учеников и родителей возмутила чрезмерная сложность заданий ЕГЭ по химии, сообщает телеканал 360. Люди потребовали отменить итоги экзамена.

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