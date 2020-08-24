Лолита поддержала харассмент

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По словам Лолиты, харассмент во многих случаях необходим для женщин Фото: страница Лолиты Милявской в Instagram @lolitamilyavskaya

Певица Лолита заявила, что поддерживает домогательства в отношении женщин после пятидесяти лет. Об этом она рассказала в интервью газете «Комсомольская правда».

«Я бы хотела, чтобы харассмент существовал для женщин после пятидесяти. С обеспеченными мужчинами», — цитирует газета Лолиту. По ее словам, харассмент во многих случаях необходим для женщин. «Если он (харассмент — прим.ред.) исчезнет, то мы вообще забудем, что такое секс», — добавила она.

Также Лолита выступила против движения #MeToo, участники которого борются с проявлениями домогательств. По словам певицы, девушки, которые подвергаются харассменту, часто сами поддерживают такое отношение к себе.

Она добавила, что движение активистов против домогательств построено на стереотипах, передает «Царьград». По словам Лолиты, эта проблема никогда не исчезнет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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