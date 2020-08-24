Лолита поддержала харассмент

Певица Лолита заявила, что поддерживает домогательства в отношении женщин после пятидесяти лет. Об этом она рассказала в интервью газете «Комсомольская правда».
«Я бы хотела, чтобы харассмент существовал для женщин после пятидесяти. С обеспеченными мужчинами», — цитирует газета Лолиту. По ее словам, харассмент во многих случаях необходим для женщин. «Если он (харассмент — прим.ред.) исчезнет, то мы вообще забудем, что такое секс», — добавила она.
Также Лолита выступила против движения #MeToo, участники которого борются с проявлениями домогательств. По словам певицы, девушки, которые подвергаются харассменту, часто сами поддерживают такое отношение к себе.
Она добавила, что движение активистов против домогательств построено на стереотипах, передает «
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