25 августа 2020

Оппозиция Беларуси откажется от влияния России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Светлана Тихановская, тихановская светлана
Светлана Тихановская считает недопустимым вмешательство других стран в политику Белоруссии Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что влияние России и других стран в происходящее в республике недопустимо. О своей позиции она рассказала в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, что никакое другое государство не должно оказывать влияние на решение нашего народа», — ответила Тихановская на вопрос о возможности принятия каких-либо мер Россией в связи с ситуацией в Белоруссии. Она подчеркнула, что Белоруссия не Россия и граждане республики хотят жить в демократическом государстве, пишут «Известия».

В Евросоюзе считают, что за всеми решениями президента Беларуси Александра Лукашенко стоит российский лидер Владимир Путин. Политолог Наталья Елисеева считает, что политика РФ на постсоветском пространстве — это не вопрос вмешательства, а вопрос влияния. При этом сейчас Россия не стоит за действиями белорусского руководства.

Также о недопустимости вмешательства других стран в дела Белоруссии говорил президент России Владимир Путин, передает телеканал 360. По его словам, разрешить ситуацию может только налаженный диалог между правительством страны и гражданами.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...