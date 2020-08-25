Оппозиция Беларуси откажется от влияния России

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что влияние России и других стран в происходящее в республике недопустимо. О своей позиции она рассказала в интервью телеканалу Fox News.
«Я думаю, что никакое другое государство не должно оказывать влияние на решение нашего народа», — ответила Тихановская на вопрос о возможности принятия каких-либо мер Россией в связи с ситуацией в Белоруссии. Она подчеркнула, что Белоруссия не Россия и граждане республики хотят жить в демократическом государстве, пишут «Известия».
В Евросоюзе считают, что за всеми решениями президента Беларуси Александра Лукашенко стоит российский лидер Владимир Путин. Политолог Наталья Елисеева считает, что политика РФ на постсоветском пространстве — это не вопрос вмешательства, а вопрос влияния. При этом сейчас Россия не стоит за действиями белорусского руководства.
Также о недопустимости вмешательства других стран в дела Белоруссии говорил президент России Владимир Путин, передает телеканал 360. По его словам, разрешить ситуацию может только налаженный диалог между правительством страны и гражданами.
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