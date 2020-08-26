В Ингушетии ликвидировали боевика

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, поляна, заповедник, природа, тайга
Спецоперация проходила в лесу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ингушетии ликвидировали одного боевика в ходе спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Боевика ликвидировали в ходе спецоперации», — сообщает источник. По данным издания, сама операция проходила в лесу возле села Али-Юрт в Назрановском районе. Боевик совершил самоподрыв, передает telegram- канал телеканала 360. Отмечается, что на нем был пояс смертника. На момент публикации новости URA.RU не удалось получить дополнительную информацию в региональные управления ФСБ и МВД.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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