В Ингушетии ликвидировали боевика

Спецоперация проходила в лесу
В Ингушетии ликвидировали одного боевика в ходе спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Боевика ликвидировали в ходе спецоперации», — сообщает источник. По данным издания, сама операция проходила в лесу возле села Али-Юрт в Назрановском районе. Боевик совершил самоподрыв, передает telegram- канал телеканала 360. Отмечается, что на нем был пояс смертника. На момент публикации новости URA.RU не удалось получить дополнительную информацию в региональные управления ФСБ и МВД.
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