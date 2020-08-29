В Южной Осетии сотрудников МВД отстранили после протестов граждан

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Сотрудники МВД находятся под следствием из-за смерти задержанного Фото: Анна Майорова © URA.RU

Восемь сотрудников МВД Южной Осетии отстранили от работы из-за смерти местного жителя, которого подозревают в покушении на главу МВД Игоря Наниева. Теперь они находятся под следствием, рассказал президент республики Анатолий Бибилов.

«Восемь сотрудников Министерства внутренних дел находятся под следствием», — обратился президент республики на своем сайте. Расследование он взял под личный контроль. По его словам, оно должно быть беспристрастными и оперативным, а виновные должны понести наказание, невзирая на должности и звания.

Находящиеся под следствием сотрудники допрошены. На время расследования они отстранены от работы в органах внутренних дел. Имена сотрудников не называются в интересах следствия, рассказали «Интерфаксу» в Генпрокуратуре республики.

Расследование идет на фоне протестов, которые начались в Южной Осетии после смерти местного жителя Инала Джабиева. Его задержали по подозрению в покушении на главу МВД республики. По требованию протестующих в отставку подал премьер-министр Эрик Пухаев, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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