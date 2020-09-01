В тюменских селах жители вынуждены собирать дождевую воду для питья (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-руководитель областного главка МВД попал в больницу — жители деревень вынуждены собирать дождевую воду — деревенских жителей не пускают в город — создатель Angry Birds подал в суд на тюменских бизнесменов. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 2 сентября — в обзоре URA.RU:

Госпитализирован бывший глава УМВД области

В Тюмени в больницу попал экс-руководитель областного УМВД Юрий Алтынов, который находился под домашним арестом по уголовному делу о коррупции.

Жители деревень пьют дождевую воду

В нескольких деревнях Тобольского района жители две недели собирают дождевую воду для питья. Администрация района утверждает, что воды в селах нет только четвертый день.

Тюменцы не хотят пускать жителей деревень в город

Тюменцы требуют сделать платным въезд в город для жителей деревень Криводанова и Салаирка, которые ранее пытались собирать деньги за вход в лес для грибников.

На тюменских предпринимателей подал в суд разработчик популярной игры

Разработчик игры Angry Birds из Финляндии подал в суд на восемь тюменских бизнесменов за использование игровой символики на одежде.