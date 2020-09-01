01 сентября 2020
31 августа 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 2 сентября. Экс-глава УМВД госпитализирован, в деревнях жители пьют дождевую воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей старообрядчества в селе Роща. Свердловская область, Шалинский район, деревня, калитка, село, забор, природа
В тюменских селах жители вынуждены собирать дождевую воду для питья (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-руководитель областного главка МВД попал в больницу — жители деревень вынуждены собирать дождевую воду — деревенских жителей не пускают в город — создатель Angry Birds подал в суд на тюменских бизнесменов. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 2 сентября — в обзоре URA.RU:

Госпитализирован бывший глава УМВД области

Жители деревень пьют дождевую воду

Тюменцы не хотят пускать жителей деревень в город

На тюменских предпринимателей подал в суд разработчик популярной игры

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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