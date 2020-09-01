В тюменских селах жители вынуждены собирать дождевую воду для питья (архивное фото)
Экс-руководитель областного главка МВД попал в больницу — жители деревень вынуждены собирать дождевую воду — деревенских жителей не пускают в город — создатель Angry Birds подал в суд на тюменских бизнесменов. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 2 сентября — в обзоре URA.RU:
Госпитализирован бывший глава УМВД области
- В Тюмени в больницу попал экс-руководитель областного УМВД Юрий Алтынов, который находился под домашним арестом по уголовному делу о коррупции.
Жители деревень пьют дождевую воду
- В нескольких деревнях Тобольского района жители две недели собирают дождевую воду для питья. Администрация района утверждает, что воды в селах нет только четвертый день.
Тюменцы не хотят пускать жителей деревень в город
- Тюменцы требуют сделать платным въезд в город для жителей деревень Криводанова и Салаирка, которые ранее пытались собирать деньги за вход в лес для грибников.
На тюменских предпринимателей подал в суд разработчик популярной игры
- Разработчик игры Angry Birds из Финляндии подал в суд на восемь тюменских бизнесменов за использование игровой символики на одежде.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «