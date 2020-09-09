Иммунолог предложил платить людям деньги за вакцинацию

Россиянам могли бы предоставить бесплатное страхование от последствий вакцинации, считает специалист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что россиянам следует «приплачивать» за вакцинацию. Об этом он написал в своем Facebook.

«Многие западные страны, на которые призывают нас равняться, ввели очень значительные штрафы или иные санкции за отказ вакцинироваться. Уверен, спокойнее и умнее приплачивать за вакцинацию. В любой форме», — отметил Жемчугов.

По мнению врача-иммунолога, россиянам бы могли предоставить бесплатное страхование от различных последствий, связанных с вакцинацией. В том числе в тех случаях, когда человек, который сделал прививку, все-таки заболел.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ рассматривает вариант исключения из проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норм о штрафах для россиян до 7 тысяч рублей за отказ от обязательных прививок и медосмотров. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что сейчас неэтично штрафовать россиян за отказ от прививки против коронавируса. А израильский специалист Гай Хошен призвал всех делать вакцинироваться от гриппа из-за пандемии COVID-19, пишет «Газета Кемерова».