Комики высмеяли уход Тимати с Black Star и его клип «Москва», снятый в поддержку мэра Собянина Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рэпер, продюсер и бизнесмен Тимати стал героем хэйт-шоу «Прожарка» на телеканале ТНТ. В выпуске комики высмеяли его творчество, уход с музыкального лейбла Black Star и перезапуск его карьеры.

Суть шоу «Прожарка» в том, что комики при госте высмеивают его. Одной из главных тем для шуток стал уход Тимати с лейбла Black Star, который рэпер сам и основал. «Тимати ушел из Black Star. Думаю, этому можно поаплодировать: не каждый день в Black Star происходит что-то хорошее», — сказал ведущий программы Илья Соболев.

Несколько комиков пошутили по поводу того, что Тимати — ненастоящий рэпер. «У Тимати классные татуировки. Они круто смотрелись бы на каком-нибудь настоящем рэпере», — считает участница и креативный продюсер шоу «Женский стендап» Зоя Яровицына. Другой комик предложил музыканту написать гимн 2020 года. «2020 год такой ужасный, что именно Тимати должен написать ему гимн», — считает юморист Марк Сергиенко.

Припомнили музыканту и прошлогодний клип «Москва» в поддержку мэра Сергея Собянина, который Тимати удалил, когда тот набрал более 1,5 млн дизлайков. «Если выпуск [„Прожарки“] не понравится, можем удалить», — предложила одна из участниц шоу.

Специальным гостем выпуска стал рэпер и владелец конкурирующего лейбла «Газгольдер» Василий Вакуленко, он же рэпер Баста. Во время своего выступления он подарил Тимати куклу-медведя, практически точную копию музыканта, передает агентство Nation News. Когда Вакуленко вручал подарок, он пошутил на тему продажности Тимати. «Он не читает рэп, не открывает бизнесы, никого не раздражает, только стоит в углу и не отсвечивает. Единственное, что у вас общего — и его, и тебя можно купить», — сказал Баста.

Выпуск «Прожарки» вышел в субботу, 19 сентября. В то же время состоялась премьера совместного трека Тимати и рэпера Моргенштерна «El Problema», который взорвал все главные чарты России.