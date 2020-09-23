Будет ли в России новый карантин, как весной. Прогноз вирусолога

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Народный сход против строительства карьера РМК. Аскарово, Башкортостан, пенсионерки, сход, защитная маска, кырктытау
Жесткий карантин может негативно отразиться на настроении граждан Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Повторное введение режима самоизоляции в России маловероятно, считает вирусолог Алексей Аграновский. В разговоре с URA.RU он заявил, что карантин может негативно отразиться на экономике страны и настроении населения.

«Введение карантина мне представляется маловероятным. Когда речь идет о спасении многих жизней, это оправдано, но это имеет и оборотную сторону — наносится огромный ущерб людям. Страдает уровень заработка, настроение, от которого зависит иммунитет», — считает Аграновский.

Он также отметил, что в стране наблюдается незначительный прирост заболеваемости коронавирусом, и говорить второй волне пока нельзя. При этом вирусолог допустил, что в отдельных регионах ужесточение мер борьбы с коронавирусом возможно. Однако оно не должно быть чрезмерным, подчеркнул он.

Ранее эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщила, что с середины августа в России увеличилось число регионов, перешедших в «красную зону» по уровню заболеваемости коронавирусом. Их количество выросло с 12 до 20. Среди регионов УрФО в этот список вошла Челябинская область.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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