Жесткий карантин может негативно отразиться на настроении граждан Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Повторное введение режима самоизоляции в России маловероятно, считает вирусолог Алексей Аграновский. В разговоре с URA.RU он заявил, что карантин может негативно отразиться на экономике страны и настроении населения.

«Введение карантина мне представляется маловероятным. Когда речь идет о спасении многих жизней, это оправдано, но это имеет и оборотную сторону — наносится огромный ущерб людям. Страдает уровень заработка, настроение, от которого зависит иммунитет», — считает Аграновский.

Он также отметил, что в стране наблюдается незначительный прирост заболеваемости коронавирусом, и говорить второй волне пока нельзя. При этом вирусолог допустил, что в отдельных регионах ужесточение мер борьбы с коронавирусом возможно. Однако оно не должно быть чрезмерным, подчеркнул он.

Ранее эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщила, что с середины августа в России увеличилось число регионов, перешедших в «красную зону» по уровню заболеваемости коронавирусом. Их количество выросло с 12 до 20. Среди регионов УрФО в этот список вошла Челябинская область.