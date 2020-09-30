Росгидрометцентр назвал дату окончания магнитных бурь

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Роскосмос, космос, спутник, планета земля
Магнитные бури накрыли Землю в выходные Фото: Роскосмос

Магнитная буря, ставшая мощнейшей за последние годы, может закончится 3 октября. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.

«Возмущение геомагнитного поля сохранится на всех широтах как минимум до 3 октября», — говорится на сайте Росгидрометцентра. По прогнозу, 30 сентября геомагнитное поле планеты будет слабо возмущенным, 1 и 2 октября оно будет неустойчивым, а 3 октября должно стать в основном спокойным с отдельными периодами неустойчивости.

Магнитные бури начались по всей Земле в выходные. 28 сентября уровень геомагнитной активности увеличился в два раза. В центре погоды «Фобос» сообщали, что магнитное поле вернется в обычное состояние к середине недели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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