Росгидрометцентр назвал дату окончания магнитных бурь

Магнитная буря, ставшая мощнейшей за последние годы, может закончится 3 октября. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.
«Возмущение геомагнитного поля сохранится на всех широтах как минимум до 3 октября», — говорится на сайте Росгидрометцентра. По прогнозу, 30 сентября геомагнитное поле планеты будет слабо возмущенным, 1 и 2 октября оно будет неустойчивым, а 3 октября должно стать в основном спокойным с отдельными периодами неустойчивости.
Магнитные бури начались по всей Земле в выходные. 28 сентября уровень геомагнитной активности увеличился в два раза. В центре погоды «Фобос» сообщали, что магнитное поле вернется в обычное состояние к середине недели.
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