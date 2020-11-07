07 ноября 2020

Жириновский призвал проигравшего выборы Трампа к сопротивлению. «Вся Америка вооружена»

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Встреча кандидата в президенты России Владимира Жириновского со студентами УрФУ. Екатеринбург , указывает, портрет, жириновский владимир, жест рукой
Владимир Жириновский посоветовал Дональду Трампу оспорить победу Джо Байдена на выборах президента США Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал президенту США Дональду Трампу, который уступил на прошедших выборах главы государства Джо Байдену, сопротивляться и оспорить в суде победу демократа. Такой позицией российский политик поделился в своем telegram-канале.

«Дональд Трамп, я советую вам сопротивляться. Любые выборы заканчиваются в день, когда они назначены. В США это 3 ноября. Любой, кто придет на избирательный участок на следующий день, его сочтут за сумасшедшего. Так же и с бюллетенями, присланными по почте. Принимаются только те, что пришли до окончания дня голосования. Остальные выбрасываются в урну, в архив», — написал Жириновский.

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Он уверен, что по всем «законным» голосам Трамп одержал победу на выборах. Поэтому его команде стоит подать иски во все суды и заставить «отсечь голоса», которые пришли после дня голосования. Граждане США, считает Жириновский, поддержат республиканца. Причем даже те, которые голосовали за Байдена, поскольку они «тоже хотят честных выборов».

«У американцев есть, чем защищаться, вся Америка вооружена. Поэтому надо защитить интересы американского народа от фальшивок. Наши демократы ельцинского разлива тоже занимались фальсификациями. Поэтому желаю вам успехов в борьбе за торжество демократии, за вашу победу!», — добавил политик.

Вечером 7 ноября американские СМИ сообщили, что кандидат от демократической партии Джо Байден набрал достаточное число голосов выборщиков для победы в президентских выборах в США. Лидеры других стран уже поздравили демократа. Среди них — премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский, лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская и другие.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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