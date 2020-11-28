Во Владимирской области трое полицейских погибли в ДТП с КамАЗом

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Иномарка с полицейскими влетела в КамАЗ, который ехал впереди Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Камешково Владимирской области три сотрудника полиции скончались после столкновения легкового автомобиля Mazda 3 и КамАЗа. В региональном МВД сообщили, что в момент аварии полицейские не работали.

ДТП произошло вечером 27 ноября. «По предварительной информации, 25-летний водитель легкового автомобиля Mazda 3 совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении большегрузом КамАЗ под управлением водителя 1994 года рождения», — сообщил начальник управления ГИБДД по региону Александр Новиков.

В результате удара погиб водитель иномарки и два его пассажира 33 и 35 лет. Автомобиль получил серьезные повреждения. Водитель грузовика не пострадал. «Погибшие мужчины являлись сотрудниками ОМВД России по Камешковскому району. В момент ДТП находились в свободное от службы время на личном автомобиле», — подчеркнул Новиков. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства дорожной аварии.

На прошлой неделе в Челябинской области также произошло смертельное ДТП с участием полицейского. По версии следственного комитета, в автомобиль супружеской пары врезалась иномарка, которая выехала на встречную полосу. За рулем находился пьяный сотрудник полиции из ХМАО. Жительница Челябинска несколько дней находилась в коме, а после умерла.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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