«Роснефть» намерена купить Пайяхское месторождение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Роснефть» может осуществить крупнейшую за последние годы сделку на нефтяном рынке РФ — выкупить Пайяхское месторождение у «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова. Причем платой могут стать как деньги, так и ряд активов. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.

«Совет директоров „Роснефти“ 16 ноября одобрил сделку по покупке нефтекомпанией Пайяхского месторождения у „Нефтегазхолдинга“ (принадлежит экс-главе „Роснефти“ Эдуарду Худайнатову), которое должно войти в проект „Восток Ойл“», — пишет « Коммерсант» . Что касается оплаты активами, речь идет о «РН-Сахалинморнефтегаз», «Варьеганнефтегазе», «РН-Северная нефть», Талинском месторождении, а также хвостовых активах «Оренбургнефти» и «Самаранефтегаза».

В самой нефтяной компании изданию не стали прямо подтверждать покупку, но при этом отметили, что включение Пайяхского и Западно-Иркинского месторождений в «Восток Ойл» должно увеличить ресурсную базу проекта на более чем 2 млрд тонн. Кроме того, в «Роснефти» подтвердили и желание продать ряд активов на юге РФ, Сахалине, в Волго-Уральском регионе, Тимано-Печоре и Западной Сибири. Однако выход из активов в компании объяснили тенденциями налогового регулирования, ограничением добычи в рамках ОПЕК+, а также сложившейся эпидемиологической ситуацией.