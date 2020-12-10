Военные врачи рассказали о проблемах в курганских медучреждениях
Военврачи выявили проблемы в курганской медицине — снизится тариф на электроэнергию — в регионе резко подорожал сахар — в Москве задержали беглого курганского бизнесмена. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 11 декабря — в обзоре URA.RU:
Военврачи выявили главные проблемы в медицине Кургана
- Военные медики, которые работают в Кургане, рассказали, что нужно навести порядок с коечным фондом и своевременной выпиской из больниц.
В регионе снизится цена электричества
- Тариф на электроэнергию снизится благодаря подключению области к единой энергозоне с соседними регионами — ХМАО, ЯНАО и Тюменской областью.
Сахар в области подорожал на 77%
- Стоимость продуктов с начала года выросла в области более чем на 7%. Такие данные приводит Свердловскстат. Значительнее всего подорожал сахар-песок, стоимость которого выросла более чем на 77%.
Задержан курганский бизнесмен
- В Москве задержали беглого курганского бизнесмена Александра Паршина, который находился в федеральном розыске с 2015 года по делу о мошенничестве.
Шадринцы заступились за арестованного экс-начальника полиции
- Некоторые жители Шадринска не верят в виновность экс-начальника отдела полиции Дмитрия Кокотеева, которого обвинили в коррупции и поместили в СИЗО до суда.
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