10 декабря 2020
09 декабря 2020

Самое актуальное в Курганской области на 11 декабря. Резко подорожал сахар, снизится цена на электричество

© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор Сергей Муратов вручает медикам второй горбольницы кислородные концентраты. Курган, приемный покой, медики, врач, фельдшер, covid19
Военные врачи рассказали о проблемах в курганских медучреждениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Военврачи выявили проблемы в курганской медицине — снизится тариф на электроэнергию — в регионе резко подорожал сахар — в Москве задержали беглого курганского бизнесмена. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 11 декабря — в обзоре URA.RU:

Военврачи выявили главные проблемы в медицине Кургана

В регионе снизится цена электричества

Сахар в области подорожал на 77%

  • Стоимость продуктов с начала года выросла в области более чем на 7%. Такие данные приводит Свердловскстат. Значительнее всего подорожал сахар-песок, стоимость которого выросла более чем на 77%.

Задержан курганский бизнесмен

Шадринцы заступились за арестованного экс-начальника полиции

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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