В соцсетях россиянок обвинили в расизме из-за афрокос и загара

Пользователи посчитали, что модели копируют внешность афроамериканских женщин Фото: instagram @anastasia1102

Российские модели из Краснодара Анастасия Семенова и Алена Мельникова опубликовали снимки с фотосессии, которые затем попали в аккаунт магазина Бейонсе Ivy Park в Instagram. Иностранные пользователи посчитали расизмом то, что русские девушки якобы копируют внешность афроамериканских женщин.

«Я обращусь в компанию. Что это за ерунда?» — написала пользователь daaamngia под удаленным постом магазина. Возмущение в комментариях заставило компанию удалить снимок со своей страницы.

Сама Семенова считает, что к ситуации нужно относиться спокойнее и обладать самоиронией. «По такой логике мы что же должны проклинать и скалиться на татаро-монгол, вспоминая им почти 300-летнюю историю ига? Нет! На немцев за Великую Отечественную? Нет! На французов и торт „Наполеон“? Ну что за дичь…», — написала модель в своем Instagram.

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