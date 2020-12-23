Мясников дал пессимистичный прогноз по открытию границ

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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, стоянка самолета, двигатель самолета, ssj100, суперджет
Александр Мясников заявил, что россияне могут не ждать открытия границ в следующем году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не надеяться, что в следующем году будут открыты границы. Он отметил, что на данный момент страны закрыты. Россияне могут отправиться в Таиланд, однако придется отправиться на самоизоляцию. Об этом Мясников заявил в эфире канала «Россия-1».

«Это не называется, открыли. Так и Францию открыли. Для всех, у кого есть доказательства, что ты едешь на лечение», — отметил доктор. Мясников добавил, что тех, кто собирается поехать в Италию, могут остановить на границе, закрыть визу и отправить обратно.

Сейчас Россия принимает решение о прекращении авиасообщения с Великобританией из-за новой мутации коронавируса. Всемирная организация здравоохранения заявила, что летальность от новой мутации коронавирусной инфекции сейчас не подтверждена.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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