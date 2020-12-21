В Кремле ответили на изоляцию Англии из-за нового штамма COVID

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг. Курган, снег, взлетная полоса, аэропорт, зима, utair, споттинг, взлет самолета, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Россия может закрыть границы с Англией из-за новой мутации коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Решение о прекращении авиасообщения России с Великобританией из-за новой мутации коронавируса будет принимать федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Об этом URA.RU сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

ВОЗ обнаружила новую мутацию коронавируса в Великобритании на прошлой неделе. Его влияние на смертность пока не доказана, уточняет RNS. Поэтому десятки стран закрыли границы с Англией, чтобы сдержать распространение COVID-19.

«В данном случае тема специфическая, и решение [о закрытии границ России с королевством] должен принимать правительственный оперативный штаб. Безусловно, мы с самым большим вниманием наблюдаем и отслеживаем информацию, которая поступает от ученых из Великобритании», — заявил Песков во время конференц-колла, отвечая на вопрос о закрытии границ.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко объяснили, откуда появился новый штамм коронавируса и опасен ли он. URA.RU составило ответы на главные вопросы о новой мутации COVID.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...