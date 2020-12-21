В Кремле ответили на изоляцию Англии из-за нового штамма COVID

Россия может закрыть границы с Англией из-за новой мутации коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Решение о прекращении авиасообщения России с Великобританией из-за новой мутации коронавируса будет принимать федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Об этом URA.RU сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

ВОЗ обнаружила новую мутацию коронавируса в Великобритании на прошлой неделе. Его влияние на смертность пока не доказана, уточняет RNS . Поэтому десятки стран закрыли границы с Англией, чтобы сдержать распространение COVID-19.

«В данном случае тема специфическая, и решение [о закрытии границ России с королевством] должен принимать правительственный оперативный штаб. Безусловно, мы с самым большим вниманием наблюдаем и отслеживаем информацию, которая поступает от ученых из Великобритании», — заявил Песков во время конференц-колла, отвечая на вопрос о закрытии границ.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко объяснили, откуда появился новый штамм коронавируса и опасен ли он. URA.RU составило ответы на главные вопросы о новой мутации COVID.