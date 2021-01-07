Шойгу назвал триллером визит Путина в Сирию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отпуск Владимира Путина в Тыве, шойгу сергей, путин владимир, отпуск, река, рыбалка
Сергей Шойгу рассказал, что визит Владимира Путина в Сирию был организован на высшем уровне Фото: Официальный сайт Президента РФ
новость из сюжета
Война в Сирии

Если снять фильм о визите президента России Владимира Путина в Дамаск (Сирия) в 2020 году, то это будет хороший триллер. Такое мнение высказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Если снять детальный фильм [о визите Путина в Дамаск], то это может быть триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого», — рассказал Шойгу в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», показанном на телеканале «Россия 1». По его словам, этот фильм стал бы хорошим руководством для всех мировых спецслужб. Визит Путина в Сирию был организован на высшем уровне, уверен Шойгу.

Путин прибыл в Сирию 7 января 2020 года. Там он посетил пункт вооруженных сил РФ и провел переговоры с главой страны Башаром Асадом. В Дамаске Путин побывал в православном и мусульманском храмах. В показанном фильме Путин заявил, что террористы в Сирии до сих пор создают угрозу для мирового сообщества. Военный конфликт между террористическими группировками и правительством в Сирии идет с 2011 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...