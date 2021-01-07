Шойгу назвал триллером визит Путина в Сирию

Сергей Шойгу рассказал, что визит Владимира Путина в Сирию был организован на высшем уровне Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Война в Сирии

Если снять фильм о визите президента России Владимира Путина в Дамаск (Сирия) в 2020 году, то это будет хороший триллер. Такое мнение высказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Если снять детальный фильм [о визите Путина в Дамаск], то это может быть триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого», — рассказал Шойгу в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», показанном на телеканале «Россия 1». По его словам, этот фильм стал бы хорошим руководством для всех мировых спецслужб. Визит Путина в Сирию был организован на высшем уровне, уверен Шойгу.

Путин прибыл в Сирию 7 января 2020 года. Там он посетил пункт вооруженных сил РФ и провел переговоры с главой страны Башаром Асадом. В Дамаске Путин побывал в православном и мусульманском храмах. В показанном фильме Путин заявил, что террористы в Сирии до сих пор создают угрозу для мирового сообщества. Военный конфликт между террористическими группировками и правительством в Сирии идет с 2011 года.