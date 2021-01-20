Космонавты раскрыли, когда россияне увидят МКС без телескопа

В конце января—начале февраля МКС будет хорошо видна в ночном небе (архивное фото) Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Россияне смогут увидеть Международную космическую станцию в ночном небе без специальных приборов — телескопа и бинокля — с 24 января по 1 февраля. Об этом написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

«МКС достигнет наивысшей точки на южной стороне [неба] и уйдет на восточную. Например, в Москве она будет ярче всего 24—31 января и 1 февраля», — пояснил космонавт. Он призвал россиян помахать космонавтам, когда те заметят на небосклоне движущуюся светящуюся точку, пишет News.ru .

Чтобы рассчитать время пролета МКС для своего города, нужно перейти на сайт heavens-above.com . «Введите свое местоположение, и в разделе „МКС“ будет представлена таблица с временами и высотой пролета», — посоветовал космонавт.

В конце января стало известно, что на МКС выявили утечку кислорода. На данный момент на Международной космической станции находятся семь человек. Среди них российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.