Регионам пообещали два миллиарда рублей на 100 важных проектов

Михаил Мишустин сообщил, что на выделенные средства будет построено 100 спортивных объектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российское правительство по инициативе «Единой России» направит регионам два млрд рублей на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ). На эти средства будет построено 100 спортивных сооружений (футбольные поля, ледовые арены, спортплощадки), в том числе, в малых населенных пунктах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и обязательно приспособлены для занятий людей, которые имеют ограничения по здоровью», — сказал премьер-министр. Он напомнил, что утвержденные президентом Владимиром Путиным национальные цели развития страны предусматривают рост доли занимающихся спортом людей к 2030 году до 70 процентов.

Координатор партпроекта «Единой России» «Детский спорт», депутат Госдумы Ирина Роднина напомнила, что дополнительные средства из федеральной казны на развитие спортивной инфраструктуры были выделены по инициативе партии. «Наш партпроект „Детский спорт“ обеспечит контроль над тем, чтобы все они были построены в срок», — заявила Роднина. Она добавила, что 1 февраля на площадке партии пройдет совещание с министром спорта Олегом Матыциным по развитию массового спорта.

Во время совместной работы с правительством над проектом бюджета на 2021—2023 годы парламентарии «Единой России» добились двукратного увеличения расходов на строительство ФОКОТов по сравнению с 2020 годом — с одного до двух миллиардов рублей.