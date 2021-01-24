Общественная палата предлагает ужесточить закон о тишине в РФ

В России предложили ограничить шумные ремонтные работы в жилых домах до трех дней в неделю. С инициативой внести выступили в Общественной палате РФ.
«Сегодня шумные ремонтные работы разрешены восемь часов в сутки, кроме воскресенья и праздников. Но длительный сильный шум мешает работать на удаленке и негативно сказывается на здоровье», — цитирует авторов инициативы газета «Известия».
Член комитета по строительству «Деловой России» Хусейн Плиев поддержал идею. Он подчеркнул, что шумными являются не все ремонтные работы, а лишь 10-15%. Шумными считаются работы с перфоратором, болгаркой, резка плитки, указал эксперт в сфере строительно-технической экспертизы Судебно-экспертной палаты РФ Антон Хайбрашев. Если грамотно спланировать ремонт, такие работы можно распределить на разрешенные дни, а в остальные выполнять другие задачи.
Недавно в ЯНАО приняли новый законопроект о тишине. Теперь запрещено шуметь с 13:00 до 15:00. В будние дни в регионе на два часа увеличилось время тишины — с 22:00 до 8:00, а выходные до 10.00. За нарушение порядка можно получить штраф в размере 3 500 рублей. В Госдуму РФ внесен законопроект, дополняющий Жилищный кодекс РФ, пишет
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