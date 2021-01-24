24 января 2021

Общественная палата предлагает ужесточить закон о тишине в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Квартиры-ячейки в Доме Гинзбурга. Екатеринбург, лампочка, проводка, электричество, ремонт квартиры, ячейка эф
В РФ хотят ограничить время проведения ремонта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России предложили ограничить шумные ремонтные работы в жилых домах до трех дней в неделю. С инициативой внести выступили в Общественной палате РФ.

«Сегодня шумные ремонтные работы разрешены восемь часов в сутки, кроме воскресенья и праздников. Но длительный сильный шум мешает работать на удаленке и негативно сказывается на здоровье», — цитирует авторов инициативы газета «Известия».

Член комитета по строительству «Деловой России» Хусейн Плиев поддержал идею. Он подчеркнул, что шумными являются не все ремонтные работы, а лишь 10-15%. Шумными считаются работы с перфоратором, болгаркой, резка плитки, указал эксперт в сфере строительно-технической экспертизы Судебно-экспертной палаты РФ Антон Хайбрашев. Если грамотно спланировать ремонт, такие работы можно распределить на разрешенные дни, а в остальные выполнять другие задачи.

Недавно в ЯНАО приняли новый законопроект о тишине. Теперь запрещено шуметь с 13:00 до 15:00. В будние дни в регионе на два часа увеличилось время тишины — с 22:00 до 8:00, а выходные до 10.00. За нарушение порядка можно получить штраф в размере 3 500 рублей. В Госдуму РФ внесен законопроект, дополняющий Жилищный кодекс РФ, пишет РАПСИ. Согласно новой статье, в многоквартирных домах жильцов хотят обязать соблюдать тишину ночью и предупреждать соседей о ремонтных работах.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...