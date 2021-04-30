Путин подписал закон о штрафах за упоминание СМИ-иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для СМИ за распространение материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно документу, распространение в средствах массовой информации материалов иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента или российского юрлица, включенного в реестр СМИ-иноагентов, без указания на такой статус, будут наказываться штрафом. Для граждан штраф установлен в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.
Также журналисты, освещающие публичные мероприятия, теперь обязаны использовать ясно видимый отличительный знак представителя СМИ. Он устанавливается МВД России по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России. Кроме того, в КоАП вносятся изменения, которые предусматривают наказание в виде штрафов в размере от 20 до 30 тысяч рублей за незаконное использование знака прессы.
Ранее Министерство юстиции РФ признало издание «Медуза» иностранным агентом. Политолог Олег Матвейчев уверен, что издание давно пора было признать иностранным агентом, пишет RT. О подготовке нового реестра иноагентов сообщалось еще 19 февраля. Ранее статус иностранного агента получил «Альянс врачей», напоминает телеканал 360. Также Мосгорсуд ограничил работу «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК — признан иностранным агентом в России). Московская прокуратура попросила судью приостановить деятельность, так как организация занимается дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации в России, чтобы изменить основы конституционного строя.
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