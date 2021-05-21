Стилист Лисовец пояснил, почему выпускницы надевают форму СССР. «Выглядит сексуально»

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Выпускница 11 класса Анастасия Санникова во время онлайн Последнего звонка. Челябинск, последний звонок, школьная форма, выпускной онлайн, санникова анастасия, школьное платье
Владислав Лисовец предположил, что советская форма на последних звонках будет популярна еще минимум 10 лет Фото:

Очень популярная на последних звонках у современных выпускниц школьная форма времен СССР (коричневое платье, белые манжеты, воротничок и фартук) может привлекать их своей пикантностью. Об этом в беседе с URA.RU заявил эксперт моды, стилист, дизайнер и телерадиоведущий Владислав Лисовец.

«Когда у девушки появляется грудь, она выглядит такой сексуальной, и в таком наряде создается контраст, который вызывает интересные ассоциации. Другое дело, что иногда перебарщивают и делают эти бантики. Это уже выглядит комично», — добавил Лисовец.

Эксперт моды подчеркнул, что образ советской школьницы будет популярен еще минимум лет десять. «Это же дань истории, это ностальгия. Это очень сильно ассоциируется с советской школой, со знаниями, с порядком, с чистотой, прилежностью. И это выглядит очень забавно на взрослых девушках, и это самый простой вариант появиться на последнем звонке в том, в чем ты как будто бы в первый раз пришел в школу. Не надо тратить много денег и изощряться, придумывать себе какой-нибудь наряд», — отметил Лисовец.

Последний звонок в РФ традиционно проходит 25 мая. Однако в этом году в разных субъектах он назначен на разные дни. В Екатеринбурге учебный год для 9-х и 11-х классов заканчивается 21 мая. В Санкт-Петербурге последние звонки назначены на 22 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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