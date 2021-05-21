Владислав Лисовец предположил, что советская форма на последних звонках будет популярна еще минимум 10 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Очень популярная на последних звонках у современных выпускниц школьная форма времен СССР (коричневое платье, белые манжеты, воротничок и фартук) может привлекать их своей пикантностью. Об этом в беседе с URA.RU заявил эксперт моды, стилист, дизайнер и телерадиоведущий Владислав Лисовец.

«Когда у девушки появляется грудь, она выглядит такой сексуальной, и в таком наряде создается контраст, который вызывает интересные ассоциации. Другое дело, что иногда перебарщивают и делают эти бантики. Это уже выглядит комично», — добавил Лисовец.

Эксперт моды подчеркнул, что образ советской школьницы будет популярен еще минимум лет десять. «Это же дань истории, это ностальгия. Это очень сильно ассоциируется с советской школой, со знаниями, с порядком, с чистотой, прилежностью. И это выглядит очень забавно на взрослых девушках, и это самый простой вариант появиться на последнем звонке в том, в чем ты как будто бы в первый раз пришел в школу. Не надо тратить много денег и изощряться, придумывать себе какой-нибудь наряд», — отметил Лисовец.

Последний звонок в РФ традиционно проходит 25 мая. Однако в этом году в разных субъектах он назначен на разные дни. В Екатеринбурге учебный год для 9-х и 11-х классов заканчивается 21 мая. В Санкт-Петербурге последние звонки назначены на 22 мая.