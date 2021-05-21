В Минэнерго высказались о дефиците бензина в России

В Минэнерго заявили, что уровень производства бензина полностью удовлетворяет спрос Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Текущий уровень производства бензина полностью удовлетворяет формирующийся спрос. Об этом заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

«В среднем за истекший период мая ежесуточное производство топлива составляет около 67 тыс. тонн в сутки по бензину АИ-92 и около 40 тыс. тонн в сутки по бензину АИ-95. Текущий уровень полностью удовлетворяет формирующийся спрос», — передает его заявление ТАСС.

Сорокин также отметил, что сезонный рост спроса на биржевых торгах перед летним периодом начала отпусков создает дополнительный биржевой спрос на бензины марки АИ-92 и в особенности АИ-95. Чтобы удовлетворить этот спрос, правительство, по его словам, предприняло все необходимые меры и рекомендовало нефтяникам накопить запасы и увеличить объемы переработки. Кроме того, в Минэнерго РФ отметили, что ожидают стабилизации оптовых цен на топливо на бирже из-за работы демпфера.

Ранее Российский топливный союз (РТС) направил вице-премьеру РФ Александру Новаку документ, в котором предупредил о риске дефицита бензина и росте цен на топливо. Помимо этого, РТС просит принять меры, иначе кроме роста цен на рынке появятся и суррогаты топлива. В начале мая также стало известно, что правительство РФ обсуждает возможное ограничение экспорта нефтепродуктов. По мнению властей, это поможет не допустить скачка цен, информирует Nation News. однако документ примут лишь в том случае, если этого потребует ситуация — иными словами, такая инициатива станет крайней мерой сдерживания цен на бензин, уточняет RT.