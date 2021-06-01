Оскорбившие ветеранов на сайте «Бессмертного полка» признали вину

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Фигуранты уголовного дела о реабилитации нацизма раскаялись в содеянном Фото:

Фигуранты уголовного дела, разместившие фотографии нацистов на сайте «Бессмертного полка», признали вину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Андрей Акимов из Оренбургской области и Сергей Сахаров из Томской области в своих показаниях признали факты размещения фотографий нацистских преступников и раскаялись в содеянном», — говорится на сайте ведомства. Признания были получены в ходе допроса следователями.

Отмечается, что следствие установило причастность к делу граждан Украины Дмитрия Алексеенко и Михаила Пуха. Они являются фигурантами уголовных дел о реабилитации нацизма.

Ранее на сайт онлайн-шествия «Бессмертного полка» в День Победы обрушились хакерские атаки. Были попытки размещения портретов нацистов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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