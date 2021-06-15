Мишустин признал провал программы развития Северного Кавказа

Михаил Мишустин сообщил, что положение дел на Северном Кавказе остается непростым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Программа социально-экономического развития Северного Кавказа не принесла результатов. А поддержка инсвестпроектов себя не оправдала. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Для начала надо честно признать, что положение дел на Кавказе непростое. Реализуемая в последние годы программа социально-экономического развития этого макрорегиона не принесла ощутимых результатов», — сказал на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Мишустин. Об этом говорится на сайте правительства. Премьер подчеркнул, что существующие механизмы поддержки инвестпроектов себя не оправдали.

Мишустин отмечает, что в макрорегионе достаточно много проблем, которые требуют решения, в том числе на федеральном уровне. Все регионы Кавказа сильно зависят от федеральных дотаций. Каждый рубль бюджетных средств на Дальнем Востоке приносит более 30 рублей частных инвестиций, в особых экономических зонах — почти 2,5 рубля. А на Северном Кавказе — 50 копеек.